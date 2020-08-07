«Зенит» — «Локомотив»: составы, коэффициенты, онлайн

Стали известны составына матч за Суперкубок России, который состоится сегодня, 7 августа.

В составе «Зенита» в этом матче дебютирует Деян Ловрен.

«Зенит»: Кержаков, Караваев, Ракицкий, Ловрен, Дуглас Сантос, Оздоев, Барриос, Дриусси, Малком, Азмун, Дзюба.

Запасные: Васютин, Одоевский, Круговой, Прохин, Жирков, Ерохин, Мостовой, Мусаев, Ригони.

«Локомотив»: Гильерме, Игнатьев, Чорлука, Мурило, Рыбусь, Баринов, Магкеев, Крыховяк, Ан.Миранчук, Ал.Миранчук, Эдер.

Запасные: Коченков, Савин, Живоглядов, Кверквелия, Чёрный, Сильянов, Жемалетдинов, Куликов, Иосифов, Агеев, Смолов.

Стартовый свисток прозвучит в 19:00 мск.

Коэффициент на победу «Зенита» в основное время матча — 2,11, на ничью — 3,60, а на «Локо» — 3,80.

Прогноз экспертов LiveSport.Ru на матч — здесь. Следить за ходом встречи можно тут. 0