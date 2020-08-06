«Севилья» — «Рома»: счет матча 2:0, обзор голов

одержала победу надв матче 1/8 финала Лиги Европы. Встреча прошла на нейтральном поле в Дуйсбурге и завершилась со счетом 2:0.

Андалузская команда вышла вперед на 22-й минуте. Серхио Регилон легко ушел от Бруно Переса, ворвался в чужую штрафную и ударом низом отправил мяч под опорную ногу Пау Лопеса.

За минуту до перерыва испанцы удвоили свое преимущество. Лукас Окампос с фланга прорвался в чужую штрафную и отпасовал мимо вратаря в центр, где с нескольких метров Юссеф Эн-Несири отправил мяч в цель.

Во втором тайме «волки» играли активно, пытаясь спастись, но не смогли забить даже гол престижа.

Лига Европы. 1/8 финала «Севилья» (Испания) — «Рома» (Италия) — 2:0 (2:0) Голы: Регилон, 21 (1:0). Эн-Несири, 44 (2:0)«Севилья»: Буну, Хесус Навас, Кунде, Диегу Карлос, Регилон, Банега, Фернанду Режес, Хоан Хордан, Сусо (Эль-Хаддади, 67), Окампос (Васкес, 90+6), Эн-Несири (де Йонг, 90+3)«Рома»: Пау Лопес, Коларов (Вильяр, 78), Спинаццола, Бруну Перес, Манчини, Роджер Ибаньес, Мхитарян, Кристанте, Диавара (К.Перес, 58), Дзаньоло (Пеллегрини, 57), ДжекоПредупреждения: Коларов, 45+3. Диегу Карлос, 61. Пеллегрини, 86. Хоан Хордан, 90+2Удаление: Манчини, 90+8

«Севилья» вышла в четвертьфинал турнира, где сыграет с победителем пары «Олимпиакос» — «Вулверхэмптон». 0