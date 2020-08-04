Донецкий «Шахтер» продлил контракт с 20-летним бразильцем

Донецкийна официальном сайте объявил о продлении контракта с полузащитником

Новое трудовое соглашение между 20-летним бразильцем и «горняками» рассчитано на пять лет.

Маркос Антонио выступает за «Шахтер» с января 2019 года. В сезоне-2019/20 хавбек провел 28 матчей во всех турнирах, в которых забил три мяча.

⚒ Маркос Антонио подписал новый контракт с «Шахтером».

Соглашение рассчитано на 5 лет.https://t.co/qNM4GTThU0 pic.twitter.com/Fr0tNyNPs2 — ⚒FC SHAKHTAR DONETSK (@FCShakhtar) August 4, 2020

Ранее в СМИ появилась иформация, что в услугах защитника заинтересован «Ювентус».

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