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    Донецкий «Шахтер» продлил контракт с 20-летним бразильцем

    Футбол Футбол Украины Премьер-лига (Украина) Шахтер Донецк
    Донецкий «Шахтер» на официальном сайте объявил о продлении контракта с полузащитником Маркосом Антонио.

    Маркос Антонио
    Маркос Антонио

    Новое трудовое соглашение между 20-летним бразильцем и «горняками» рассчитано на пять лет.

    Маркос Антонио выступает за «Шахтер» с января 2019 года. В сезоне-2019/20 хавбек провел 28 матчей во всех турнирах, в которых забил три мяча.

    Ранее в СМИ появилась иформация, что в услугах защитника заинтересован «Ювентус».

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