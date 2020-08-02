Гаттузо о матче с «Барселоной»: Мы должны действовать как команда

Наставникдал комментарий в преддверии ответного матча св 1/8 финала Лиги чемпионов.

«Мы должны действовать как команда, и быть уверенными, что у нас могут быть шансы. Знаем, что встреча будет непростой. Нужно освободить разум, чтобы показать всё, на что мы способны. Месси? Смогу остановить его только во сне. Или если буду играть в PlayStation.

Что касается Инсинье, мы оценим его состояние в ближайшее время, когда получим результаты медицинских тестов. Надеюсь, всё не так серьёзно, как мы думали», — приводит слова Гаттузо Sky Sport Italia.

Напомним, что первая встреча команд закончилась вничью 1:1. Ответная игра запланирована на 8 августа. 0