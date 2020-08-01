Юран: Я пока еще официально не уволен из «Химок»

, накануне уволенный с поста главного тренера, обратился к болельщикам команды.

«Дорогие болельщики, прежде всего, хочу вас поблагодарить за ту отличную поддержку, которую вы нам оказывали. Мы играли для вас. Хочется верить, что доставляли вам удовольствие своим футболом и результатами, а вы гнали нас вперед.

Я пока еще официально не уволен, мне уведомление клуб пока не дал. Поэтому, может быть, еще поработаем. Сейчас как никогда команде нужна ваша поддержка!» — цитирует Юрана «Спорт-Экспресс».

Юран возглавил подмосковную команду зимой. Под его руководством «Химки» вышли в РПЛ. 0