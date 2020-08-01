Ляказетт: Кубок Англии спасет сезон «Арсеналу»

Нападающий— о финальном поединке Кубка Англии против

«Мы взволнованы, потому что знаем, что можем завершить наш сезон трофеем, который будет много значить для нас и болельщиков.

В лиге мы финишировали в плохои, мы проиграли "Олимпиакосу" в Лиги Европы, поэтому мы не достигли наших целей. Вот почему я говорю, что Кубок спас бы наш сезон.

Я приехал в "Арсенал", чтобы выиграть трофеи. Да, наши неудачи расстраивали нас, но это часть футбола», — цитирует Ляказетта Goal.

Матч «Арсенал» — «Челси» состоится 1 августа на «Уэмбли». Начало — в 19:30 мск. 0