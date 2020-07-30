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    «Ювентус» проиграл «Кальяри»

    «Кальяри» — «Ювентус»: счет матча 2:0, обзор голов

    Футбол Серия A Футбол Италии Ювентус Кальяри Календарь Серии А Прогнозы на Серию А
    Туринский «Ювентус» потерпел гостевое поражение от «Кальяри» (0:2) в матче 37-го тура чемпионата Италии.

    Фрагмент матча
    Фрагмент матча

    Счет в матче был открыт на 8-й минуте. После прострела с правого фланга атаки от Фараго тут же в касание прострелил в центр на линию вратарской Матьелло, откуда Гальяно ударом в касание замкнул передачу.

    А в добавленное к первому тайму время Гальяно отдал передачу к линии штрафной «Юве», где Джованни Симеоне здорово мяч обработал и затем нанес пушечный удар из-под Бонуччи в дальний угол ворот.

    «Кальяри» набрал 45 очков и поднялся на 13-ю строчку в турнирной таблице серии А, «Ювентус» с 83 очками занимает первое место.

    В заключительном туре чемпионата «Кальяри» в гостях сыграет против «Милана», а «Ювентус» на своем поле встретится с «Ромой». 0

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