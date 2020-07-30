«Кальяри» — «Ювентус»: счет матча 2:0, обзор голов

Туринскийпотерпел гостевое поражение от(0:2) в матче 37-го тура чемпионата Италии.

Счет в матче был открыт на 8-й минуте. После прострела с правого фланга атаки от Фараго тут же в касание прострелил в центр на линию вратарской Матьелло, откуда Гальяно ударом в касание замкнул передачу.

А в добавленное к первому тайму время Гальяно отдал передачу к линии штрафной «Юве», где Джованни Симеоне здорово мяч обработал и затем нанес пушечный удар из-под Бонуччи в дальний угол ворот.

«Кальяри» набрал 45 очков и поднялся на 13-ю строчку в турнирной таблице серии А, «Ювентус» с 83 очками занимает первое место.

В заключительном туре чемпионата «Кальяри» в гостях сыграет против «Милана», а «Ювентус» на своем поле встретится с «Ромой». 0