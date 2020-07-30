«Ювентус» презентовал форму на следующий сезон
juventus.com
Отметим, что «бьянконери» вернулись к традиционным полосам, а эмблема клуба представлена золотым цветом. При этом в черных полосках на этот раз будут отдельные вкрапления белого цвета. Разработан комплект кампанией Adidas.
Напомним, что на форме нынешнего сезона полосок впервые за долгое время не было — футболка была разделена на черную и белую половины.
OUR STRIPES ⚪⚫ OUR STATEMENT— JuventusFC (#Stron9er 🏆🏆🏆🏆🏆🏆🏆🏆🏆) (@juventusfc) July 30, 2020
Vi presentiamo la nuova maglia Home Juventus 20/21. Disponibile ora ➡️ https://t.co/63idLSUCDp#LiveAhead
Новая форма уже поступила в продажу. Ранее «Юве» досрочно обеспечил себе победу в чемпионате Италии.