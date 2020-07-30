Пресс-службапродемонстрировала домашний комплект формы, в котором туринцы будут выступать в сезоне-2020/21.

«Ювентус» презентовал форму на следующий сезон juventus.com 15 000 Уникальный кешбэк для новичков Забрать!

Отметим, что «бьянконери» вернулись к традиционным полосам, а эмблема клуба представлена золотым цветом. При этом в черных полосках на этот раз будут отдельные вкрапления белого цвета. Разработан комплект кампанией Adidas.

Напомним, что на форме нынешнего сезона полосок впервые за долгое время не было — футболка была разделена на черную и белую половины.

OUR STRIPES ⚪⚫ OUR STATEMENT

Vi presentiamo la nuova maglia Home Juventus 20/21. Disponibile ora ➡️ https://t.co/63idLSUCDp#LiveAhead — JuventusFC (#Stron9er 🏆🏆🏆🏆🏆🏆🏆🏆🏆) (@juventusfc) July 30, 2020

Новая форма уже поступила в продажу. Ранее «Юве» досрочно обеспечил себе победу в чемпионате Италии.

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