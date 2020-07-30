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    «Ювентус» презентовал форму на следующий сезон

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    Пресс-служба «Ювентуса» продемонстрировала домашний комплект формы, в котором туринцы будут выступать в сезоне-2020/21.

    «Ювентус» презентовал форму на следующий сезон
    «Ювентус» презентовал форму на следующий сезон

    Отметим, что «бьянконери» вернулись к традиционным полосам, а эмблема клуба представлена золотым цветом. При этом в черных полосках на этот раз будут отдельные вкрапления белого цвета. Разработан комплект кампанией Adidas.

    Напомним, что на форме нынешнего сезона полосок впервые за долгое время не было — футболка была разделена на черную и белую половины.

    Новая форма уже поступила в продажу. Ранее «Юве» досрочно обеспечил себе победу в чемпионате Италии.

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