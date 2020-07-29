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    Источник: В РПЛ могут отменить переносы матчей из-за коронавируса

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    В регламент РПЛ могут внести изменения, связанные с коронавирусом COVID-19, сообщает в своем телеграм-канале обозреватель «Спорт-Экспресса» Игорь Рабинер.

    В РПЛ отменят переносы матчей
    В РПЛ отменят переносы матчей

    В соответствии с поправками к регламенту нового сезона главные тренеры и запасные игроки не должны будут носить маски во время матча.

    Пункт о том, что команда, которой засчитали два поражения, снимается с чемпионата, в регламент не вернули.

    При этом не исключено, что переносы из-за вспышек коронавируса той или иной команде будут запрещены.

    В таком случае команде, в которой произошли случаи заражения, будут засчитывать поражения.

    Также, чтобы исключить ростовский вариант («Ростов» проиграл «Сочи» 1:10, заявив на матч игроков из молодежной команды — Прим. ред.), в регламенте, вероятно, будет прописана возможность участия не более чем двух футболистов 18 лет и моложе в матче одновременно в составе одной команды.

    Также «Тамбов» в очередной раз получил лицензию только из-за коронавируса. В ином случае ее бы не было.

    Отсрочка клубу дана до зимнего перерыва, и она точно станет последней. 0

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