«Локомотив» не одобрил переход Кокорина

Трансферный комитет «Локомотива» не одобрил кандидатуру форварда «Зенита»как потенциального новичка команды, информирует Sport24.

Контракт нападающего с «сине-бело-голубыми» истекает 31 июля. Помимо «железнодорожников» его услугами интересовались «Спартак», «Динамо», «Рубин» и «Сочи», где он играл на правах аренды.

СМИ утверждали, что «Локомотив» был готов предложить Кокорину самые выгодные условия, а именно подписной бонус в размере 4 миллионов евро.

В то же время стало известно, что трансферный комитет «Локомотива» одобрил приобретение 24-летнего вингера «Бордо» и сборной Гвинеи Франсуа Камано. 0