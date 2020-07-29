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    «Локомотив» не одобрил переход Кокорина

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    Трансферный комитет «Локомотива» не одобрил кандидатуру форварда «Зенита» Александра Кокорина как потенциального новичка команды, информирует Sport24.

    Александр Кокорин
    Александр Кокорин

    Контракт нападающего с «сине-бело-голубыми» истекает 31 июля. Помимо «железнодорожников» его услугами интересовались «Спартак», «Динамо», «Рубин» и «Сочи», где он играл на правах аренды.

    СМИ утверждали, что «Локомотив» был готов предложить Кокорину самые выгодные условия, а именно подписной бонус в размере 4 миллионов евро.

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