«Барселона» подаст в суд на Артура из-за его отказа играть в Лиге чемпионов

Руководство «Барселоны» решило подать в суд на полузащитника Артура за нарушение дисциплины, так как он отправился в Бразилию без разрешения со стороны клуба.

Напомним, что хавбек уведомил испанский клуб о том, что не вернется в расположение команды и не примет участия в возобновленном сезоне Лиги чемпионов.

Как сообщает Marca, в понедельник, 27 июля, Артур не прошел тестирование на коронавирус, а во вторник не явился на тренировку команды.

По информации издания, вся необходимая документация уже находится в руках юридических служб «Барселоны», и футболист будет подвергнут финансовым санкциям.

Ранее «Барселона» договорилась о продаже 23-летнего полузащитника в «Ювентус» за 72 миллиона евро. Хавбек станет игроком туринского клуба 1 сентября. 0