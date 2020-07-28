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    «Барселона» подаст в суд на Артура из-за его отказа играть в Лиге чемпионов

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    Руководство «Барселоны» решило подать в суд на полузащитника Артура за нарушение дисциплины, так как он отправился в Бразилию без разрешения со стороны клуба.

    Артур

    Напомним, что хавбек уведомил испанский клуб о том, что не вернется в расположение команды и не примет участия в возобновленном сезоне Лиги чемпионов.

    Как сообщает Marca, в понедельник, 27 июля, Артур не прошел тестирование на коронавирус, а во вторник не явился на тренировку команды.

    По информации издания, вся необходимая документация уже находится в руках юридических служб «Барселоны», и футболист будет подвергнут финансовым санкциям.

    Ранее «Барселона» договорилась о продаже 23-летнего полузащитника в «Ювентус» за 72 миллиона евро. Хавбек станет игроком туринского клуба 1 сентября. 0

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