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    «Сельте» не хватает денег на трансфер Смолова

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    Руководитель и совладелец «Сельты» Карлос Моуриньо рассказал о трансферах клуба в нынешнее межсезонье.

    Федор Смолов
    Федор Смолов

    Ранее СМИ сообщали, что клуб из Виго не будет приобретать у «Локомотива» права на Федора Смолова, который с конца января играл в чемпионате Испании на правах аренды (два гола в 14 матчах).

    «Если у нас будет возможность подписать Рафинью и Мурильо, мы обязательно ей воспользуемся.

    Никаких проблем с этим не должно быть, но нам нужно правильно оценивать финансовую ситуацию.

    У Смолова и Брадарича есть будущее в испанском футболе. Но если мы сможем подписать Мурильо и Рафинью, то подписать еще этих двух парней будет очень сложно», — приводит слова Моуринью издание Faro de Vigo.

    Как и Федор колумбийский защитник Мурильо и бразильский хавбек Рафинья в минувшем сезоне играли за «Сельту» на правах аренды.

    Права на Мурильо принадлежат «Сампдории», а у Рафиньи действующий контракт с «Барселоной».

    Смолов присоединится к «Локомотиву» 28 июля. Контракт 30-летнего игрока с москвичами рассчитан до лета 2022 года. 0

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