«Сельте» не хватает денег на трансфер Смолова

Руководитель и совладелец «Сельты»рассказал о трансферах клуба в нынешнее межсезонье.

Ранее СМИ сообщали, что клуб из Виго не будет приобретать у «Локомотива» права на Федора Смолова, который с конца января играл в чемпионате Испании на правах аренды (два гола в 14 матчах).

«Если у нас будет возможность подписать Рафинью и Мурильо, мы обязательно ей воспользуемся.

Никаких проблем с этим не должно быть, но нам нужно правильно оценивать финансовую ситуацию.

У Смолова и Брадарича есть будущее в испанском футболе. Но если мы сможем подписать Мурильо и Рафинью, то подписать еще этих двух парней будет очень сложно», — приводит слова Моуринью издание Faro de Vigo.

Как и Федор колумбийский защитник Мурильо и бразильский хавбек Рафинья в минувшем сезоне играли за «Сельту» на правах аренды.

Права на Мурильо принадлежат «Сампдории», а у Рафиньи действующий контракт с «Барселоной».

Смолов присоединится к «Локомотиву» 28 июля. Контракт 30-летнего игрока с москвичами рассчитан до лета 2022 года. 0