«Болонья» — «Лечче»: счет матча 3:2, обзор голов

Мячами в составе хозяев отметились Родриго Паласио, Роберто Сориано и Муса Барроу. Победный гол был забит в компенсированное ко второму тайму время.
За гостей отличились Марко Манкосу и Филиппо Фалько.
Благодаря этому результату «Болонья» поднялась на 10-е место в турнирной таблице Серии А, набрав 46 очков. «Лечче» с 32 очками находится в зоне вылета, расположившись на 18-й строчке.
Следующий матч команда Синиши Михайловича проведет на выезде с «Фиорентиной» 29 июля, а коллектив Фабио Ливерани в этот день отправится к гости к «Удинезе».
Серия А. 36-й тур
«Болонья» — «Лечче» — 3:2 (2:1)
Голы: Паласио, 2 (1:0). Сориано, 5 (2:0). Манкосу, 45+2 (2:1). Фалько, 66 (2:2). Барроу, 90+3 (3:2)«Болонья»: Скорупски, Данилу Ларанжейра, Мбай, Дейкс (Поли, 56), Денсвил, Медель, Сориано (Сантандер, 79), Сванберг (Крейчи, 56), Паласио (Сансоне, 69), Барроу, Сков Ольсен (Орсолини, 57)«Лечче»: Габриэл, Донати (Рисполи, 59), Лучони, Делль`Орко, Пас (Меккарьелло, 78), Манкосу, Тахцидис (Петриччоне, 59), Сапонара (Маер, 60), Барак, Фалько, ЛападулаПредупреждения: Паласио, 43. Рисполи, 90+7