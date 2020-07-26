«Болонья» — «Лечче»: счет матча 3:2, обзор голов

В матче 36-го тура чемпионата Италииодержала домашнюю победу надсо счетом 3:2.

Мячами в составе хозяев отметились Родриго Паласио, Роберто Сориано и Муса Барроу. Победный гол был забит в компенсированное ко второму тайму время.

За гостей отличились Марко Манкосу и Филиппо Фалько.

Благодаря этому результату «Болонья» поднялась на 10-е место в турнирной таблице Серии А, набрав 46 очков. «Лечче» с 32 очками находится в зоне вылета, расположившись на 18-й строчке.

Следующий матч команда Синиши Михайловича проведет на выезде с «Фиорентиной» 29 июля, а коллектив Фабио Ливерани в этот день отправится к гости к «Удинезе».