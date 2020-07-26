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    «Болонья» вырвала победу у «Лечче»

    «Болонья» — «Лечче»: счет матча 3:2, обзор голов

    Футбол Серия A Футбол Италии Болонья Лечче Календарь Серии А Прогнозы на Серию А
    В матче 36-го тура чемпионата Италии «Болонья» одержала домашнюю победу над «Лечче» со счетом 3:2.

    «Болонья»
    «Болонья»

    Мячами в составе хозяев отметились Родриго Паласио, Роберто Сориано и Муса Барроу. Победный гол был забит в компенсированное ко второму тайму время.

    За гостей отличились Марко Манкосу и Филиппо Фалько.

    Благодаря этому результату «Болонья» поднялась на 10-е место в турнирной таблице Серии А, набрав 46 очков. «Лечче» с 32 очками находится в зоне вылета, расположившись на 18-й строчке.

    Следующий матч команда Синиши Михайловича проведет на выезде с «Фиорентиной» 29 июля, а коллектив Фабио Ливерани в этот день отправится к гости к «Удинезе».

    Серия А. 36-й тур
    «Болонья» — «Лечче» — 3:2 (2:1)
    Голы: Паласио, 2 (1:0). Сориано, 5 (2:0). Манкосу, 45+2 (2:1). Фалько, 66 (2:2). Барроу, 90+3 (3:2)«Болонья»: Скорупски, Данилу Ларанжейра, Мбай, Дейкс (Поли, 56), Денсвил, Медель, Сориано (Сантандер, 79), Сванберг (Крейчи, 56), Паласио (Сансоне, 69), Барроу, Сков Ольсен (Орсолини, 57)«Лечче»: Габриэл, Донати (Рисполи, 59), Лучони, Делль`Орко, Пас (Меккарьелло, 78), Манкосу, Тахцидис (Петриччоне, 59), Сапонара (Маер, 60), Барак, Фалько, ЛападулаПредупреждения: Паласио, 43. Рисполи, 90+7
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