ФутболХоккейТеннисБоксПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекерыФото
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    «Ливерпуль» с чемпионским трофеемНеугасающая мотивация. «Ливерпуль» в эффектном стиле победил «Челси»
  • 11:17
    • «Урал» и Погребняк прекратили сотрудничество
  • 09:11
    • Назначены арбитры на финал Кубка России
  • 07:49
    • СМИ: «Челси» согласовал контракт с Хаверцом
  • 07:32
    • Панарин возглавил рейтинг лучших левых нападающих в Кубке Стэнли
  • 07:00
    • Хавбек «Динамо» близок к переходу в турецкий клуб
    Все новости спорта

    Ван Дейк: Мы провели выдающийся сезон

    Футбол АПЛ Футбол Англии Ливерпуль Календарь АПЛ Прогнозы на АПЛ
    Центрбек «Ливерпуля» Вирджил ван Дейк поделился мыслями после завершения сезона. Он считает, что команда провела отличный год.

    Вирджил ван Дейк
    Вирджил ван Дейк

    «Все мы люди. Каждый из нас испытывает определенные эмоции и чувства.

    Мы знали, что после рестарта должны набрать 6 очков, чтобы стать чемпионами. Конечно, это сидело в наших головах, нравится вам это или нет. Победа "Челси" над "Сити" облегчила нашу задачу.

    Мы сыграли несколько матчей, в которых должны были действовать лучше, но не стоит концентрироваться на таких вещах.

    Мы провели выдающийся сезон, проиграв лишь дважды. Никто не может ничего сказать по поводу нашего чемпионства, наш титул — заслуженный. За семь матчей до конца сезона — такого не было никогда.

    У всех есть собственное мнение по поводу замен и пауз на водопой, но мы не должны концентрироваться на этом. Мы оторвались на милю. Заслуженный титул. В следующем сезоне мы постараемся защитить его», — приводит слова голландца Sky Sports. 0

  • Доставка в:
  • По теме
  • Неугасающая мотивация. «Ливерпуль» в эффектном стиле победил «Челси»
  • Вчера в 16:05
    •
  • Прогноз
  • «Милан» — «Аталанта»
  • 2.01
  • Сегодня в 22:45
    •
    В центре внимания
    ...
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • «Милан» и «Аталанта» сыграют результативно?
  • «Милан» — «Аталанта». Прогноз и ставки
  • 2.01
    •
  • Парижане уже к перерыву поведут крупно
  • ПСЖ — «Сент-Этьен». Прогноз и ставки
  • 1.97
    •
  • Удастся ли Исмаилову затянуть бой с Емельяненко?
  • Емельяненко — Исмаилов. Прогноз и ставки
  • 2.05
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьБонус до 20 000 рублей ИгратьФрибет 1000 рублей без условий ИгратьФрибет 10 000 рублей Играть15 000 рублей новичкам ИгратьБонус 5000 рублей на первый депозит Играть10 000 рублей новым игрокам ИгратьСтраховка ставок до 10 000 рублей ИгратьБонус новым клиентам до 15 000 рублей
    Все букмекеры
    Комментарии
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    2.91
  • Экспресс дня 24 июля
  • Сегодня в 22:45
    •  2.01
  • Прогноз на матч Милан — Аталанта
  • Футбол
  • Сегодня в 22:45
    •  1.97
  • Прогноз на матч ПСЖ — Сент-Этьен
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •  2.05
  • Прогноз на матч Емельяненко — Исмаилов
  • Прочие
  • Сегодня в 22:00
    •  1.61
  • Прогноз на матч Антальяспор — Галатасарай
  • Футбол
  • Сегодня в 21:00
    •  4.00
  • Прогноз на матч Зенит — Химки
  • Футбол
  • Завтра в 17:00
    •  1.71
  • Прогноз на матч Ислочь — Динамо Брест
  • Футбол
  • Завтра в 16:30
    •  1.79
  • Прогноз на матч Ордабасы — Астана
  • Футбол
  • Сегодня в 16:00
    •  1.68
  • Прогноз на матч Краковия — Лехия Гданьск
  • Футбол
  • Сегодня в 21:00
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РПЛЛига чемпионовЛига ЕвропыЕвро-2020АПЛЛа ЛигаСерия А
    Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей Теннис Бокс Баскетбол Прочие Игры