Ван Дейк: Мы провели выдающийся сезон

Центрбекподелился мыслями после завершения сезона. Он считает, что команда провела отличный год.

«Все мы люди. Каждый из нас испытывает определенные эмоции и чувства.

Мы знали, что после рестарта должны набрать 6 очков, чтобы стать чемпионами. Конечно, это сидело в наших головах, нравится вам это или нет. Победа "Челси" над "Сити" облегчила нашу задачу.

Мы сыграли несколько матчей, в которых должны были действовать лучше, но не стоит концентрироваться на таких вещах.

Мы провели выдающийся сезон, проиграв лишь дважды. Никто не может ничего сказать по поводу нашего чемпионства, наш титул — заслуженный. За семь матчей до конца сезона — такого не было никогда.

У всех есть собственное мнение по поводу замен и пауз на водопой, но мы не должны концентрироваться на этом. Мы оторвались на милю. Заслуженный титул. В следующем сезоне мы постараемся защитить его», — приводит слова голландца Sky Sports. 0