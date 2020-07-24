«Лацио» — «Кальяри»: счет 2:1, обзор голов

В матче 35 тура итальянской Серии Авыиграл усо счетом 2:1.

Первый тайм запомнился тем, что гости забили первый мяч. Сделал это Джованни Симеоне.

В дебюте второй половины Сергей Милинкович-Савич счет сравнял, поймав мяч на ногу после того как защитник «сардинийцев» выбил снаряд головой из штрафной.

На 60 минуте Луис Альберто вывел Чиро Иммобиле на выгодную ударную позицию, а форвард в свою очередь сумел переиграть вратаря.

«Лациале» имеют 72 очка и занимают четвертое место в лиге. «Кальяри» на 13 строчке, а в активе гостей на 30 пунктов меньше, чем у «римлян».