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    «Лацио» обыграл «Кальяри»

    «Лацио» — «Кальяри»: счет 2:1, обзор голов

    Футбол Серия A Футбол Италии Лацио Кальяри Календарь Серии А Прогнозы на Серию А
    В матче 35 тура итальянской Серии А «Лацио» выиграл у «Кальяри» со счетом 2:1.

    Футболисты «Лацио»
    Футболисты «Лацио»

    Первый тайм запомнился тем, что гости забили первый мяч. Сделал это Джованни Симеоне.

    В дебюте второй половины Сергей Милинкович-Савич счет сравнял, поймав мяч на ногу после того как защитник «сардинийцев» выбил снаряд головой из штрафной.

    На 60 минуте Луис Альберто вывел Чиро Иммобиле на выгодную ударную позицию, а форвард в свою очередь сумел переиграть вратаря.

    «Лациале» имеют 72 очка и занимают четвертое место в лиге. «Кальяри» на 13 строчке, а в активе гостей на 30 пунктов меньше, чем у «римлян».

    Серия А. 35 тур
    «Лацио» — «Кальяри» — 2:1
    Голы: 0:1 — 45 Симеоне, 1:1 — 47 Милинкович-Савич, 2:1 — 60 Иммобиле«Лацио»: Стракоша, Габаррон, Ачерби, Луис Фелипе, Лаццари (Марушич, 58), Милинкович-Савич, Луис Альберто (Катальди, 90), Пароло, Хони Родригес (Лукаку, 58), Кайседо (Корреа, 65), Иммобиле (Адеканье, 90)«Кальяри»: Краньо, Клаван, Ликояннис (Пизакане, 84), Валюкевич, Маттьелло (Рагатцу, 71), Нандес, Ионицэ (Гальяно, 84), Рог (Бирса, 66), Фараго, Жоао Педро, СимеонеПредупреждения: Хони Родригес (45), Лаццари (50), Клаван (87), Пароло (90)
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