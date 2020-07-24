«Лацио» — «Кальяри»: счет 2:1, обзор голов

Футболисты «Лацио»
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Первый тайм запомнился тем, что гости забили первый мяч. Сделал это Джованни Симеоне.
В дебюте второй половины Сергей Милинкович-Савич счет сравнял, поймав мяч на ногу после того как защитник «сардинийцев» выбил снаряд головой из штрафной.
На 60 минуте Луис Альберто вывел Чиро Иммобиле на выгодную ударную позицию, а форвард в свою очередь сумел переиграть вратаря.
«Лациале» имеют 72 очка и занимают четвертое место в лиге. «Кальяри» на 13 строчке, а в активе гостей на 30 пунктов меньше, чем у «римлян».
Серия А. 35 тур
«Лацио» — «Кальяри» — 2:1
Голы: 0:1 — 45 Симеоне, 1:1 — 47 Милинкович-Савич, 2:1 — 60 Иммобиле«Лацио»: Стракоша, Габаррон, Ачерби, Луис Фелипе, Лаццари (Марушич, 58), Милинкович-Савич, Луис Альберто (Катальди, 90), Пароло, Хони Родригес (Лукаку, 58), Кайседо (Корреа, 65), Иммобиле (Адеканье, 90)«Кальяри»: Краньо, Клаван, Ликояннис (Пизакане, 84), Валюкевич, Маттьелло (Рагатцу, 71), Нандес, Ионицэ (Гальяно, 84), Рог (Бирса, 66), Фараго, Жоао Педро, СимеонеПредупреждения: Хони Родригес (45), Лаццари (50), Клаван (87), Пароло (90)