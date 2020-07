Форвард «Лацио» близок к рекорду Серии А

Нападающийблизок к рекорду чемпионата Италии по количеству голов в одном сезоне, сообщает Opta.

Нападающий забил победный гол в матче 35-го тура чемпионата Италии против «Кальяри» (2:1). Теперь на счету итальянца 31 забитый мяч в этом сезоне. Таким образом, Иммобиле осталось забить два гола до рекорда.

31 — Only Angelillo (33 goals in 1958/59) and Borel (32 goals in 1933/34) have scored more than Ciro #Immobile this season (31) in a single Serie A campaign among Italian players. Standard-bearer.#LazioCagliari pic.twitter.com/9vf03tIJi0