Экс-наставник «Локомотива» может возглавить киевское «Динамо»

Киевскоепроявляет интерес к сербскому специалисту, утверждает Directno.

По данным источника, президента украинского клуба Игоря Суркиса привлекает тот факт, что Муслин владеет русским языком.

67-летний Муслин ранее он тренировал такие известные клубы, как «Црвена Звезда», «Левски», донецкий «Металлург», московский «Локомотив», «Химки», минское «Динамо», «Краснодар», «Амкар», «Стандард», а также сборную Сербии.

Становился чемпионом Марокко, Югославии, Сербии и Черногории, а также Болгарии.

Киевское «Динамо» в нынешнем сезоне заняло второе место в чемпионате Украины и выиграло Кубок страны.

На следующий день после завершения сезона главный тренер киевлян Алексей Михайличенко был отправлен в отставку. 0