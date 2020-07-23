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    Экс-наставник «Локомотива» может возглавить киевское «Динамо»

    Футбол Динамо Киев Премьер-лига (Украина) Футбол Украины
    Киевское «Динамо» проявляет интерес к сербскому специалисту Славолюбу Муслину, утверждает Directno.

    Славолюб Муслин
    Славолюб Муслин

    По данным источника, президента украинского клуба Игоря Суркиса привлекает тот факт, что Муслин владеет русским языком.

    67-летний Муслин ранее он тренировал такие известные клубы, как «Црвена Звезда», «Левски», донецкий «Металлург», московский «Локомотив», «Химки», минское «Динамо», «Краснодар», «Амкар», «Стандард», а также сборную Сербии.

    Становился чемпионом Марокко, Югославии, Сербии и Черногории, а также Болгарии.

    Киевское «Динамо» в нынешнем сезоне заняло второе место в чемпионате Украины и выиграло Кубок страны.

    На следующий день после завершения сезона главный тренер киевлян Алексей Михайличенко был отправлен в отставку. 0

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