Экс-наставник «Локомотива» может возглавить киевское «Динамо»

Славолюб Муслин
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По данным источника, президента украинского клуба Игоря Суркиса привлекает тот факт, что Муслин владеет русским языком.
67-летний Муслин ранее он тренировал такие известные клубы, как «Црвена Звезда», «Левски», донецкий «Металлург», московский «Локомотив», «Химки», минское «Динамо», «Краснодар», «Амкар», «Стандард», а также сборную Сербии.
Становился чемпионом Марокко, Югославии, Сербии и Черногории, а также Болгарии.
Киевское «Динамо» в нынешнем сезоне заняло второе место в чемпионате Украины и выиграло Кубок страны.
На следующий день после завершения сезона главный тренер киевлян Алексей Михайличенко был отправлен в отставку. 0