ФутболХоккейТеннисБоксПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекерыФото
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    «Краснодар»Опять тройка. Берг затащил «Краснодар» в Лигу чемпионов
  • 00:15
    • «Ливерпуль» обыграл «Челси» в «хоккейном» поединке
  • 21:32
    • Азмун стал лучшим бомбардиром чемпионата России, Дзюба — лучшим ассистентом
  • 21:06
    • «Зенит» одержал волевую победу над «Ростовом»
  • 21:00
    • Два пенальти принесли «Спартаку» победу над «Рубином»
  • 20:54
    • «Краснодар» разгромил «Ахмат» и завоевал бронзу ЧР
    Все новости спорта

    «Интер» потерял очки в матче с «Фиорентиной»

    «Интер» — «Фиорентина»: счет матча 0:0

    Футбол Серия A Футбол Италии Рома СПАЛ Фиорентина Интер Календарь Серии А Прогнозы на Серию А
    Миланский «Интер» на своем поле сыграл вничью с «Фиорентиной» (0:0) в матче 35-го тура чемпионата Италии.

    Фрагмент матча
    Фрагмент матча

    Миланцы находятся находятся на третьем месте в таблице Серии А. «Фиорентина» находится на 11-й строчке.

    «Интер» потеряет шансы на чемпионство, если «Ювентус» в своем матче тура обыграет «Удинезе».

    В другом матче тура «Рома» в гостях разгромила СПАЛ со счетом 6:1.

    В составе римского клуба голами отметились Никола Калинич (10-я минута), Карлес Сайоль (38), Александар Коларов (47), Бруно Перес (52, 75) и Николо Дзаньоло (90+1)/

    За хозяев поля отличился Альберто Черри (24).

    После этой игры «Рома» набрала 61 очко и поднялась на пятую строчку в турнирной таблице серии А, СПАЛ, потерпевший 26 поражение в сезоне, с 19 очками занимает последнее место. 0

  • Доставка в:
  • По теме
  • Скудетто приближается. Дубль Роналду принес «Юве» победу над «Лацио»
  • 21/07/2020 в 16:04
    •
  • Прогноз
  • «Удинезе» — «Ювентус»
  • 1.60
  • Сегодня в 20:30
    •
    В центре внимания
    ...
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • «Ювентус» еще на шаг станет ближе к защите Скудетто?
  • «Удинезе» — «Ювентус». Прогноз и ставки
  • 1.60
    •
  • Прервет ли «Лацио» серию без побед?
  • «Лацио» — «Кальяри». Прогноз и ставки
  • 2.12
    •
  • Справится ли «Интер» с «Фиорентиной» дома?
  • «Интер» — «Фиорентина». Прогноз и ставки
  • 1.78
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьБонус до 20 000 рублей ИгратьФрибет 1000 рублей без условий ИгратьФрибет 10 000 рублей Играть15 000 рублей новичкам ИгратьБонус 5000 рублей на первый депозит Играть10 000 рублей новым игрокам ИгратьСтраховка ставок до 10 000 рублей ИгратьБонус новым клиентам до 15 000 рублей
    Все букмекеры
    Комментарии
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    4.15
  • Экспресс дня 23 июля
  • Сегодня в 22:45
    •  1.60
  • Прогноз на матч Удинезе — Ювентус
  • Футбол
  • Сегодня в 20:30
    •  2.12
  • Прогноз на матч Лацио — Кальяри
  • Футбол
  • Сегодня в 22:45
    •  1.68
  • Прогноз на матч Краковия — Лехия Гданьск
  • Футбол
  • Завтра в 21:00
    •  2.10
  • Прогноз на матч Мальме — Хаммарбю
  • Футбол
  • Сегодня в 20:00
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РПЛЛига чемпионовЛига ЕвропыЕвро-2020АПЛЛа ЛигаСерия А
    Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей Теннис Бокс Баскетбол Прочие Игры