«Интер» — «Фиорентина»: счет матча 0:0

Миланскийна своем поле сыграл вничью с(0:0) в матче 35-го тура чемпионата Италии.

Миланцы находятся находятся на третьем месте в таблице Серии А. «Фиорентина» находится на 11-й строчке.

«Интер» потеряет шансы на чемпионство, если «Ювентус» в своем матче тура обыграет «Удинезе».

В другом матче тура «Рома» в гостях разгромила СПАЛ со счетом 6:1.

В составе римского клуба голами отметились Никола Калинич (10-я минута), Карлес Сайоль (38), Александар Коларов (47), Бруно Перес (52, 75) и Николо Дзаньоло (90+1)/

За хозяев поля отличился Альберто Черри (24).

После этой игры «Рома» набрала 61 очко и поднялась на пятую строчку в турнирной таблице серии А, СПАЛ, потерпевший 26 поражение в сезоне, с 19 очками занимает последнее место. 0