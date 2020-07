«Арсенал» представил новую форму на сезон-2020/21

Лондонскийна своем официальном сайте опубликовал фотографии домашнего комплекта игровой формы, в котором команда будет выступать в следующем сезоне.

Новая экипировка «канониров» от компании Adidas изготовлена в привычных для клуба красном и белом цветах. На футболку также нанесен узор из стрелок различных оттенков красного.

Fresh look, making moves ✊

The new home kit from adidas x The Arsenal

Exclusively available in-store and online now 👇