У двух футболов ЦСКА подозрение на коронавирус

Московскийопубликовал официальное заявление по поводу результатов очередного тестирования на коронавирусную инфекцию.

«В рамках подготовки к заключительному матчу сезона-2019/20 против "Тамбова" футболисты, тренерский состав и персонал команды прошли очередное плановое тестирование на COVID-19.

По итогам тестирования анализы двух игроков — Хердура Магнуссона и Арнора Сигурдссона — были признаны сомнительными.

Они изолированы от команды, находятся под наблюдением медиков и в ближайшее время пройдут еще несколько тестов.

Армейский клуб незамедлительно уведомил о сложившейся ситуации Роспотребнадзор и Российскую Премьер-Лигу и провел необходимые профилактические мероприятия.

После получения результатов все остальные игроки прошли повторное тестирование, которое не выявило других заболевших», — сообщает клубная пресс-служба. 0