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    У двух футболов ЦСКА подозрение на коронавирус

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    Московский ЦСКА опубликовал официальное заявление по поводу результатов очередного тестирования на коронавирусную инфекцию.

    «В рамках подготовки к заключительному матчу сезона-2019/20 против "Тамбова" футболисты, тренерский состав и персонал команды прошли очередное плановое тестирование на COVID-19.

    По итогам тестирования анализы двух игроков — Хердура Магнуссона и Арнора Сигурдссона — были признаны сомнительными.

    Они изолированы от команды, находятся под наблюдением медиков и в ближайшее время пройдут еще несколько тестов.

    Армейский клуб незамедлительно уведомил о сложившейся ситуации Роспотребнадзор и Российскую Премьер-Лигу и провел необходимые профилактические мероприятия.

    После получения результатов все остальные игроки прошли повторное тестирование, которое не выявило других заболевших», — сообщает клубная пресс-служба. 0

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