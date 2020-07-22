У двух футболов ЦСКА подозрение на коронавирус

«В рамках подготовки к заключительному матчу сезона-2019/20 против "Тамбова" футболисты, тренерский состав и персонал команды прошли очередное плановое тестирование на COVID-19.
По итогам тестирования анализы двух игроков — Хердура Магнуссона и Арнора Сигурдссона — были признаны сомнительными.
Они изолированы от команды, находятся под наблюдением медиков и в ближайшее время пройдут еще несколько тестов.
Армейский клуб незамедлительно уведомил о сложившейся ситуации Роспотребнадзор и Российскую Премьер-Лигу и провел необходимые профилактические мероприятия.
После получения результатов все остальные игроки прошли повторное тестирование, которое не выявило других заболевших», — сообщает клубная пресс-служба. 0