«Ювентус» — «Лацио»: счет матча 2:1, обзор голов

Туринскийодержал домашнюю победу над римским(2:1) в матче 34-го тура чемпионата Италии.

На 51-й минуте в ворота гостей был назначен пенальти — Роналду оказался первым на подборе у чужой штрафной, в касание пробил и Баштуш рукой блокировал этот удар.

Криштиану Роналду уверенным ударом с точки отправил мяч в правый от себя угол ворот. Стракоша почти парировал этот выстрел, но немного ему не повезло.

А на 54-й минуте Луис Филипе подарил мяч в центре поля Пауло Дибала. В результате аргентинец убежал один на один по центру, вместо удара отпасовал на Роналду и Криштиану закатил мяч в пустые ворота «Лацио».

На 83-й минуте пенальти был назначен в ворота «Юве». Иммобиле активно сыграл в прессинге против Бонуччи в чужой штрафной и вынудил соперника сфолить.

Чиро Иммобиле уверенным ударом низом с точки отправил мяч в левый от себя угол ворот.

«Ювентус» одержал первую победу за последние четыре тура. Туринцы возглавляют таблицу Серии А, опережая своего ближайшего преследователя «Интер» на восемь очков.

«Лацио» потерпел четвертое поражение за последние пять матчей, римляне удерживают четвертую строчку. 0