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    Дядюн: Футболисты «Химок» успевают днем порадоваться, а вечером расстроиться

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    Нападающий «Химок» Владимир Дядюн рассказал о том, что футболисты устали от неопределенности по поводу того, в каком дивизионе будет выступать команда в следующем сезоне — в РПЛ или в ФНЛ.

    Владимир Дядюн
    Владимир Дядюн

    «Послушайте, мы уже просто все устали от этой неопределенности. Самим смешно.

    Мы каждые сутки успеваем днем порадоваться выходу в Премьер-лигу, а к вечеру расстроиться из-за того, что там не окажемся. Грубо говоря, тоже узнаем обо всем в новостях.

    Я знаю, что руководители "Химок" хотят в РПЛ. И мы хотим. Думаю, в матче с "Уралом" все показали, насколько это для нас важно. И что это заслужили и мы, и наши болельщики.

    Футбольная составляющая должна быть превыше всего. Поэтому надеюсь, что не будет никаких помех при входе клуба в РПЛ.

    Все должно прийти к логическому завершению и нашему попаданию туда. К этому готовы и команда, и стадион, и наши поклонники», — отметил Дядюн в интервью «Известиям».

    Ранее министр физической культуры и спорта Московской области Роман Терюшков заявил, что окончательное решение о судьбе «Химок» должно быть принято 22 июля.

    В субботу 25 июля подмосковная команда встретится с «Зенитом» в финале Кубка России. Матч состоится в Екатеринбурге. 0

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