ФутболХоккейТеннисБоксПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыФото
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Криштиану РоналдуСкудетто приближается. Дубль Роналду принес «Юве» победу над «Лацио»
  • 18:44
    • У семи хоккеистов ЦСКА выявлен коронавирус
  • 18:01
    • СМИ: РФС не будет рассматривать вопрос расширения РПЛ
  • 17:19
    • Акинфеев может завершить карьеру в 2022 году
  • 16:20
    • Еще два клуба РПЛ сделали предложения Кокорину
  • 15:27
    • Кубок России получил нового титульного спонсора — «Бетсити»
    Все новости спорта

    Акинфеев может завершить карьеру в 2022 году

    Футбол ЦСКА РПЛ Футбол России Календарь РПЛ Прогнозы на РПЛ
    Вратарь ЦСКА Игорь Акинфеев раздумывает о завершении карьеры, сообщает журналист «Спорт-Экспресса» Вячеслав Короткин.

    Игорь Акинфеев
    Игорь Акинфеев

    По его информации, голкипер может прекратить официальные выступления в 2022 году, когда истекает срок его контракта.

    На настроение Акинфеева влияет тот курс, которым ЦСКА движется на протяжении нескольких последних лет. Он разочарован тем, что клуб не в состоянии бороться за чемпионство в России и играть в Лиге чемпионов.

    Также Акинфеева волнует кадровая политика клуба — ЦСКА делает мало качественных приобретений, а вратарь хотел бы играть рядом с лучшими футболистами.

    Голкипер выступает за ЦСКА с 2002 года, в Премьер-лиге он дебютировал 31 мая 2003 года. С того момента он провел за московский клуб 456 матчей.

    В этом сезоне Акинфеев провел за ЦСКА 29 матчей в РПЛ, 11 из них — на ноль. 0

  • Доставка в:
  • По теме
  • Финиш РПЛ: «Краснодар» и ЦСКА в борьбе за Лигу чемпионов
  • Вчера в 19:32
    •
  • Прогноз
  • ЦСКА — «Тамбов»
  • 1.88
  • Завтра в 19:00
    •
    В центре внимания
    ...
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • В Бергамо стоит ждать забитых мячей в обе стороны?
  • «Аталанта» — «Болонья». Прогноз и ставки
  • 1.63
    •
  • Станет ли «Арсенал» преградой для «Астон Виллы»?
  • «Астон Вилла» — «Арсенал». Прогноз и ставки
  • 2.14
    •
  • Выиграет ли «Манчестер Сити» на «Викарэйдж Роуд»?
  • «Уотфорд» — «Манчестер Сити». Прогноз и ставки
  • 1.95
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьБонус до 20 000 рублей ИгратьФрибет 1000 рублей без условий ИгратьФрибет 10 000 рублей Играть15 000 рублей новичкам ИгратьБонус 5000 рублей на первый депозит Играть10 000 рублей новым игрокам ИгратьСтраховка ставок до 10 000 рублей ИгратьБонус новым клиентам до 15 000 рублей
    Комментарии
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    3.28
  • Экспресс дня 21 июля
  • Сегодня в 22:15
    •  1.63
  • Прогноз на матч Аталанта — Болонья
  • Футбол
  • Сегодня в 20:30
    •  2.14
  • Прогноз на матч Астон Вилла — Арсенал
  • Футбол
  • Сегодня в 22:15
    •  1.95
  • Прогноз на матч Уотфорд — Манчестер Сити
  • Футбол
  • Сегодня в 20:00
    •  1.63
  • Прогноз на матч Спортинг — Витория Сетубал
  • Футбол
  • Сегодня в 21:00
    •  1.88
  • Прогноз на матч ЦСКА — Тамбов
  • Футбол
  • Завтра в 19:00
    •  1.80
  • Прогноз на матч Рубин — Спартак
  • Футбол
  • Завтра в 19:00
    •  1.83
  • Прогноз на матч Краснодар — Ахмат
  • Футбол
  • Завтра в 19:00
    •  1.80
  • Прогноз на матч Ростов — Зенит
  • Футбол
  • Завтра в 19:00
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РПЛЛига чемпионовЛига ЕвропыЕвро-2020АПЛЛа ЛигаСерия А
    Прогнозы на спорт Хоккей Теннис Бокс Баскетбол Прочие Игры