Акинфеев может завершить карьеру в 2022 году

Вратарь ЦСКАраздумывает о завершении карьеры, сообщает журналист «Спорт-Экспресса» Вячеслав Короткин.

По его информации, голкипер может прекратить официальные выступления в 2022 году, когда истекает срок его контракта.

На настроение Акинфеева влияет тот курс, которым ЦСКА движется на протяжении нескольких последних лет. Он разочарован тем, что клуб не в состоянии бороться за чемпионство в России и играть в Лиге чемпионов.

Также Акинфеева волнует кадровая политика клуба — ЦСКА делает мало качественных приобретений, а вратарь хотел бы играть рядом с лучшими футболистами.

Голкипер выступает за ЦСКА с 2002 года, в Премьер-лиге он дебютировал 31 мая 2003 года. С того момента он провел за московский клуб 456 матчей.

В этом сезоне Акинфеев провел за ЦСКА 29 матчей в РПЛ, 11 из них — на ноль. 0