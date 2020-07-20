Ширер: Пора посадить де Хеа на скамейку запасных

Бывший английский футболистпризывает тренерский штабперестать выпускать вратаря

«Я думаю, пора посадить де Хеа в запас. Он ошибается снова и снова. Думаю, стоит вернуть Хендерсона, когда они решат, что он станет номером один.

Они должны вернуть его только как основного вратаря, в противном случае стоит отдать его в аренду для набора опыта. Пришло ли это время? Я думаю, да», — цитирует Ширера BBC.

Напомним, де Хеа допустил две результативные ошибки в полуфинале Кубка Англии, в котором «МЮ» проиграл «Челси» со счетом 1:3. Всего в нынешнем сезоне 29-летний испанец провел за манкунианцев 40 матчей во всех турнирах и пропустил 41 мяч, сыграв на ноль в 14 встречах. 0