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    Ширер: Пора посадить де Хеа на скамейку запасных

    Футбол Футбол Англии Кубок Англии Манчестер Юнайтед Челси
    Бывший английский футболист Алан Ширер призывает тренерский штаб «Манчестер Юнайтед» перестать выпускать вратаря Давида де Хеа.

    Давид де Хеа
    Давид де Хеа

    «Я думаю, пора посадить де Хеа в запас. Он ошибается снова и снова. Думаю, стоит вернуть Хендерсона, когда они решат, что он станет номером один.

    Они должны вернуть его только как основного вратаря, в противном случае стоит отдать его в аренду для набора опыта. Пришло ли это время? Я думаю, да», — цитирует Ширера BBC.

    Напомним, де Хеа допустил две результативные ошибки в полуфинале Кубка Англии, в котором «МЮ» проиграл «Челси» со счетом 1:3. Всего в нынешнем сезоне 29-летний испанец провел за манкунианцев 40 матчей во всех турнирах и пропустил 41 мяч, сыграв на ноль в 14 встречах. 0

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