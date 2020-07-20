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    Месси в рекордный раз стал лучшим бомбардиром Примеры

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    Нападающий «Барселоны» Лионель Месси установил исторический рекорд, в седьмой раз в карьере выиграв бомбардирскую гонку в чемпионате Испании.

    Лионель Месси
    Лионель Месси

    В сезоне-2019/20 аргентинец провел 33 матча Ла Лиги и забил 25 мячей. Он опередил Карима Бензема из «Реала», у которого 21-й мяч. Третьим стал Жерар Морено из «Вильярреала», у которого 18 голов

    Ранее Месси выигрывал трофей «Пичичи», который вручается лучшему бомбардиру чемпионата Испании по итогам сезона, в 2010, 2012, 2013, 2017, 2018 и 2019 годах. Прежний рекордсмен Тельмо Зарра (экс-«Атлетик») становился лучшим бомбардиром Примеры шесть раз.

    Отметим, что Месси установил и рекорд по голевым передачам в чемпионате Испании — 21 за сезон. 0

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