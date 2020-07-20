Месси в рекордный раз стал лучшим бомбардиром Примеры

Нападающийустановил исторический рекорд, в седьмой раз в карьере выиграв бомбардирскую гонку в чемпионате Испании.

В сезоне-2019/20 аргентинец провел 33 матча Ла Лиги и забил 25 мячей. Он опередил Карима Бензема из «Реала», у которого 21-й мяч. Третьим стал Жерар Морено из «Вильярреала», у которого 18 голов

Ранее Месси выигрывал трофей «Пичичи», который вручается лучшему бомбардиру чемпионата Испании по итогам сезона, в 2010, 2012, 2013, 2017, 2018 и 2019 годах. Прежний рекордсмен Тельмо Зарра (экс-«Атлетик») становился лучшим бомбардиром Примеры шесть раз.

Отметим, что Месси установил и рекорд по голевым передачам в чемпионате Испании — 21 за сезон. 0