Тедеско: Если бы Соболев забил, мы могли бы уйти в овертайм

Главный тренер «Спартака»прокомментировал итог матча 1/2 финала Кубка России с(1:2).

«Конечно, я разочарован. Мы хотели добраться до финала. Мы сделали все возможное.

Думаю, ключевой момент был в первом тайме, когда мы пропустил второй гол — мы пропустили его слишком легко, слишком быстро. Это сыграло.

Во втором тайме мы контролировали игру. Это была установка. Знали, чем опасен "Зенит" — подачами верхом на Дзюбу.

Важно было контролировать игру, владеть мячом как можно больше. Мы пытались переводить мяч с фланга на фланг.

У Соболева был отличный момент — если бы он забил, счет был бы 2:2, мы могли бы уйти в овертайм.

Мы контролировали игру, пытались избегать зенитовских контратак», — приводит слова тренера «Спорт-Экспресс». 0