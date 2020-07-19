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    Тедеско: Если бы Соболев забил, мы могли бы уйти в овертайм

    Футбол Спартак Зенит Кубок России Футбол России
    Главный тренер «Спартака» Доменико Тедеско прокомментировал итог матча 1/2 финала Кубка России с «Зенитом» (1:2).

    Доменико Тедеско
    Доменико Тедеско

    «Конечно, я разочарован. Мы хотели добраться до финала. Мы сделали все возможное.

    Думаю, ключевой момент был в первом тайме, когда мы пропустил второй гол — мы пропустили его слишком легко, слишком быстро. Это сыграло.

    Во втором тайме мы контролировали игру. Это была установка. Знали, чем опасен "Зенит" — подачами верхом на Дзюбу.

    Важно было контролировать игру, владеть мячом как можно больше. Мы пытались переводить мяч с фланга на фланг.

    У Соболева был отличный момент — если бы он забил, счет был бы 2:2, мы могли бы уйти в овертайм.

    Мы контролировали игру, пытались избегать зенитовских контратак», — приводит слова тренера «Спорт-Экспресс». 0

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