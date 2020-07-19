Ультрас ПСЖ решили бойкотировать финал Кубка Франции

Фанаты отказались от возможности воспользоваться квотой в 5000 мест на арену «Стад де Франс», где и пройдет игра.
«Мы сожалеем о небольшом количестве мест, отведенных болельщикам ПСЖ. Немыслимо было, чтобы мы сортировали их между нашими членами и участвовали в этих финалах без всего парижского народа.
В результате, Collective Ultras Paris не будет присутствовать на финале. Мы полагаемся на наших игроков, чтобы почтить цвета столицы, вернув два Кубка парижской земле. Вместе мы непобедимы», — говорится в заявлении фанатов в Twitter.
Матч финала Кубка Франции ПСЖ — «Сент-Этьен» намечен на 24 июля. 0