Ультрас ПСЖ решили бойкотировать финал Кубка Франции

Парижские ультрас объявили, что не будут присутствовать на финале Кубка Франции против «Сент-Этьена».

Фанаты отказались от возможности воспользоваться квотой в 5000 мест на арену «Стад де Франс», где и пройдет игра.

«Мы сожалеем о небольшом количестве мест, отведенных болельщикам ПСЖ. Немыслимо было, чтобы мы сортировали их между нашими членами и участвовали в этих финалах без всего парижского народа.

В результате, Collective Ultras Paris не будет присутствовать на финале. Мы полагаемся на наших игроков, чтобы почтить цвета столицы, вернув два Кубка парижской земле. Вместе мы непобедимы», — говорится в заявлении фанатов в Twitter.

Матч финала Кубка Франции ПСЖ — «Сент-Этьен» намечен на 24 июля. 0