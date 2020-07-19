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    Ультрас ПСЖ решили бойкотировать финал Кубка Франции

    Футбол Футбол Франции Кубок Франции ПСЖ Сент-Этьен
    Парижские ультрас объявили, что не будут присутствовать на финале Кубка Франции против «Сент-Этьена».

    Фаны ПСЖ
    Фаны ПСЖ

    Фанаты отказались от возможности воспользоваться квотой в 5000 мест на арену «Стад де Франс», где и пройдет игра.

    «Мы сожалеем о небольшом количестве мест, отведенных болельщикам ПСЖ. Немыслимо было, чтобы мы сортировали их между нашими членами и участвовали в этих финалах без всего парижского народа.

    В результате, Collective Ultras Paris не будет присутствовать на финале. Мы полагаемся на наших игроков, чтобы почтить цвета столицы, вернув два Кубка парижской земле. Вместе мы непобедимы», — говорится в заявлении фанатов в Twitter.

    Матч финала Кубка Франции ПСЖ — «Сент-Этьен» намечен на 24 июля. 0

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