Престон Норт Энд — Бирмингем Сити. Онлайн-трансляция, составы, прогноз (18.07.2020)

Составы команд:
«Престон Норт Энд»: Деклан Радд, Джордан Стори, Joe Rafferty, Эндрю Хьюз, Патрик Бауэр, Josh Harrop, Дэниел Джонсон, Пол Галлахер, Ryan Ledson, Брэд Поттс, Джейден Стокли.
«Бирмингем Сити»: Ли Кэмп, Кристиан Педерсен, Марк Робертс, Максим Колен, Харли Дин, Дэниэл Кроули, Гари Гарднер, Jude Bellingham, Иван Шуньич, Лукас Юткевич, Скотт Хоган.
Предыдущий матч соперников: «Бирмингем Сити» — «Престон Норт Энд» 0:1 (полная статистика встреч).
У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт — 1:0.
«Искусственный интеллект» считает, что победит «Престон Норт Энд» со счетом 1:0. 0