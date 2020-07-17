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    «Вест Хэм» обыграл «Уотфорд» и практически обезопасил себя от вылета

    «Вест Хэм» — «Уотфорд»: счет матча 3:1, обзор голов

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    «Вест Хэм» в домашнем матче 36-го тура английской Премьер-лиги обыграл «Уотфорд» — 3:1.

    Фрагмент матча
    Фрагмент матча

    «Молотобойцы» открыли счет уже на 6-й минуте, когда точный удар с пределов чужой штрафной площади нанес Майкл Антонио.

    Спустя четыре минуты Томаш Соучек удвоил преимущество своей команды, нанеся точный удар головой.

    А на 36-й минуте лондонцы сделали свое преимущество крупным. Отличился Деклан Райс, который поразил цель мощным ударом издали.

    На 49-й минуте Трой Дини один мяч отыграл, но на большее «шершней» не хватило.

    Таким образом, «молотобойцы» практически обезопасили себя от вылета, оторвавшись от опасной зоны на шесть очков за два тура до конца сезона.

    АПЛ. 36-й тур
    «Вест Хэм» — «Уотфорд» — 3:1 (3:0)
    Голы: 1:0 — 6 Антонио, 2:0 — 10 Соучек, 3:0 — 36 Райс, 3:1 — 49 Дини«Вест Хэм»: Фабианьски, Огбонна, Диоп, Крессуэлл, Джонсон, Форнальс (Аллер, 72), Нобл, Антонио (Бальбуэна, 90+4), Соучек, Боуэн (Ярмоленко, 81), Райс«Уотфорд»: Фостер, Фемения, Кабаселе, Доусон, Мазина (Мариаппа, 46), Хьюз, Клеверли, Дукуре (Чалоба, 72), Сарр, Дини (Грэй, 67), Уэлбек (Жоао Педро, 86)Предупреждения: Клеверли (9), Хьюз (35)

    В турнирной таблице АПЛ «Вест Хэм» занимает 15-е место (37 очков), а «Уотфорд» — 17-е (34 очка). 0

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