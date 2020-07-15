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    «Тоттенхэм» сломил сопротивление «Ньюкасла»

    «Ньюкасл» — «Тоттенхэм»: счет матча 1:3, обзор голов

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    В рамках 36-го тура английской Премьер-лиги «Тоттенхэм» на выезде одолел «Ньюкасл» — 3:1.

    Футболисты «Тоттенхэма»
    Футболисты «Тоттенхэма»

    «Шпоры» вышли вперед на 27-й минуте, когда Сон Хын Мин застал вратаря соперника врасплох резким ударом в ближний угол.

    «Сороки» организовали ответ на 56-й минуте — блестящий удар с левого края штрафной в верхний угол нанес Мэтт Ритчи.

    Но всего через четыре минуты Стивен Бергвейн навесил с фланга в чужую штрафную, а неприкрытый Гарри Кейн точно пробил головой.

    На 90-й минуте Кейн оформил дубль, удачно сыграв головой на добивании.

    АПЛ. 36-й тур
    «Ньюкасл Юнайтед» — «Тоттенхэм Хотспур» — 1:3 (0:1)
    Голы: Сон Хын Мин, 27 (0:1). Ритчи, 56 (1:1). Кейн, 60 (1:2). Кейн, 90 (1:3)«Ньюкасл Юнайтед»: Дубравка, Фернандес, Шер, Крафт, Йедлин (Лазаро, 55), Ритчи, Шелви, Бенталеб (Лонгстафф, 86), Альмирон, Гэйл (Жоэлинтон, 69), Сен-Максимен«Тоттенхэм Хотспур»: Льорис, Алдервейрелд, Орье, Дэйвис, Санчес, Сиссоко, Уинкс, Ло Сельсо (Ламела, 62), Сон Хын Мин, Лукас Моура (Бергвайн, 57), Кейн (Фертонген, 90+1)Предупреждения: Алдервейрелд, 31. Фернандес, 35. Шелви, 65. Кейн, 74. Дэйвис, 85

    В турнирной таблице АПЛ «Тоттенхэм» занимает седьмое место (55 очков), а «Ньюкасл» — 13-е (43 очка).

    «Бернли» в рамках 36-го тура АПЛ ушел от поражения в матче с «Вулверхэмптоном» — 1:1.

    «Волки» открыли счет на 76-й минуте благодаря точному удару Рауля Хименеса. Хозяева восстановили паритет в компенсированное время усилиями Криса Вуда, который реализовал пенальти.

    АПЛ. 36-й тур
    «Бернли» — «Вулверхэмптон Уондерерс» — 1:1 (0:0)
    Голы: Хименес, 76 (0:1). Вуд, 90+6 — с пенальти (1:1)«Бернли»: Поуп, Бардсли, Питерс, Лонг, Тарковски, Тэйлор (Гвюдмундссон, 30), Уэствуд, Браунхил (Брэйди, 85), Родригес (Выдра, 51), Вуд, Макнейл«Вулверхэмптон Уондерерс»: Руй Патрисиу, Боли, Коади, Винагре (Хонни Кастро, 85), Жоау Моутинью, Невеш, Саисс, Хименес (Дендонкер, 84), Траоре, Поденсе (Доэрти, 70), Жота (Педру Нету, 78)

    В турнирной таблице АПЛ «Вулверхэмптон» занимает шестое место (56 очков), а «Бернли» — девятое (51 очко). 0

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