«Зенит» может перехватить Гайча у ЦСКА

Нападающимзаинтересовался еще один клуб РПЛ, утверждает журналист Хуампи Кабальеро.

По его данным, «Зенит» постарается подписать 21-летнего форварда, если тот не сможет 15 июля договориться с ЦСКА.

Сам футболист подтвердил желание продолжить карьеру в армейском клубе, так как этот переход может поспособствовать его переезду в более сильный чемпионат.

13 июля агент Фабиан Бустос, представляющий интересы Гайча, сообщил, что его клиент не перейдет в ЦСКА. Ранее другой представитель футболиста, Матиас Фавано, заявлял, что игрок мечтает выступать в большом клубе Англии, Италии или Испании. 0