Куртуа: Чтобы выиграть титул, нужно страдать

Голкиперпрокомментировал победу над(2:1) в 36-м туре Ла Лиги.

«Большая заслуга команды в том, что мы выиграли все девять матчей, а это было нелегко. Мы столкнулись с командами, каждая из которых показывала достойную игру. Мы знали, что нам придется пострадать. Думаю, я сделал хороший сэйв, а Рамос спас меня на лицевой линии.

Зидан велел нам сохранить владение мячом и использовать скорость Родриго и Асенсио. Нужно было проявить терпение и не терять мяч. Мы сыграли в свой не лучший футбол, но нам пришлось пострадать, чтобы выиграть этот матч. Люди верят, что мы выигрываем каждую игру из-за того, что мы — мадридский клуб, но это не так. Все соперники хороши, нелегко побеждать в каждом матче.

Первый тайм с "Гранадой" вышел очень хорошим, но во второй половине матча мы не смогли играть в свой футбол. Чтобы выиграть титул, нужно страдать», — цитирует Куртуа AS.

Команде Зинедина Зидана нужно набрать два очка в двух оставшихся турах, чтобы гарантированно стать чемпионом. 0