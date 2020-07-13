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    Аджоев: Нет никаких кандидатов, «Арсенал» не ищет главного тренера

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    Президент «Арсенала» Гурам Аджоев опроверг информацию о поиске нового тренера для команды.

    Гурам Аджоев
    Гурам Аджоев

    «Тульский "Арсенал" не ведет никакие переговоры, связанные с должностью главного тренера команды. У нас нет никаких кандидатов, никаких списков, мы не ищем главного тренера.

    Безусловно, нам очень приятно, что сейчас в Тулу практически в ежедневном режиме "отправляют" уважаемых как российских, так и зарубежных специалистов: Юрия Семина, Рашида Рахимова, Виктора Гончаренко, Владимира Вайсса и других.

    Это говорит о том, что все последние годы мы работали не зря, подняв тульский "Арсенал" на новую высоту.

    Такой интерес к нашему клубу — это тоже критерий и оценка работы. Однако сейчас команду возглавляют Сергей Подпалый и Николай Ковардаев.

    Под их руководством мы выиграли два матча из трех, причем сделали это в непростых условиях, когда ребята проявили характер и самоотдачу, а тренеры показали, что они управляют игрой; шесть очков из девяти возможных — это достойный результат», — цитирует Аджоева ТАСС.

    Напомним, что главный тренер «Арсенала» Игорь Черевченко покинул свой пост после матча с «Ахматом» (1:3).

    К заключительным турам чемпионата России команду готовят работавший в фарм-клубе «Арсенала» Сергей Подпалый и наставник «молодежки» Николай Ковардаев. 0

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