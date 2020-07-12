«Вулверхэмптон» — «Эвертон»: счет 3:0, обзор голов

Рубен Невеш
wolves
Счет в игре был открыт под конец первого тайма. С пенальти забил Рауль Хименес. На старте второй половины Леандер Дендокер удвоил преимущество хозяев.
Окончательный счет «волки» установили на 74 минуте. Автором последнего гола стал Диогу Жота.
Подопечные Эшпириту Санту набрали 55 очков и закрепились в еврокубковой зоне на 5 позиции. «Эвертон» на 11 строчке с 45 баллами.
АПЛ. 35 тур
«Вулверхэмптон» — «Эвертон» — 3:0
Голы: 1:0 — 45, пенальти Хименес, 2:0 — 46 Дендонкер, 3:0 — 74 Диогу Жота«Вулверхэмптон»: Руй Патрисиу, Доэрти, Коуди, Боли, Кастро, Рубен Невеш, Саисс, Поденсе (Траоре, 71), Дендонкер, Нету (Диогу Жота, 56), Хименес (Моутинью, 78)«Эвертон»: Пикфорд, Динь, Кин, Мина (Коулмэн, 31), Бейнс (Брэнтуэйт, 46), Уолкотт (Бернард, 56), Дэвис, Гордон (Ивоби, 56), Сигурдссон, Ришарлисон (Кин, 63), Кэлверт-ЛьюинПредупреждения: Динь (19), Кин (58)