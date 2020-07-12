«Вулверхэмптон» — «Эвертон»: счет 3:0, обзор голов

В рамках 35 тура АПЛна своем поле обыгралсо счетом 3:0.

Счет в игре был открыт под конец первого тайма. С пенальти забил Рауль Хименес. На старте второй половины Леандер Дендокер удвоил преимущество хозяев.

Окончательный счет «волки» установили на 74 минуте. Автором последнего гола стал Диогу Жота.

Подопечные Эшпириту Санту набрали 55 очков и закрепились в еврокубковой зоне на 5 позиции. «Эвертон» на 11 строчке с 45 баллами.