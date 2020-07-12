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    Гол Фарфана спас «Локо» от поражения в матче с «Уфой»

    «Локомотив» — «Уфа»: счет матча 1:1, обзор голов

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    Московский «Локомотив» на своем поле сыграл вничью с «Уфой» (1:1) в матче 28-го тура чемпионата России.

    Фрагмент матча
    Фрагмент матча

    На 38-й минуте в ворота «Локо» был назначен пенальти — Голубев справа вошёл в штрафную, и Мурило его сбил, попав по ногам.

    Даниил Фомин разбежался и спокойно пробил низом немного правее центра ворот, а Коченков уже прыгнул в другую сторону.

    А на 81-й минуте хозяева отыгрались. Подача Мариу справа нашла голову Фарфана, который слегка подпрыгнул и по неожиданной для Беленова траектории послал мяч в сетку.

    «Локомотив» набрал 51 очко и занимает второе место в турнирной таблице РПЛ, «Уфа» с 37 очками расположилась на шестой строчке.

    В следующем туре «Локомотив» на своем поле сыграет против ЦСКА, а «Уфа» дома встретится с «Динамо».

    РПЛ. 28-й тур
    «Локомотив» (Москва) — «Уфа» — 1:1 (0:1)
    Голы: Фомин, 39 — с пенальти (0:1). Фарфан, 81 (1:1)«Локомотив»: Коченков, Игнатьев, Чорлука (Кверквелия, 90+2), Живоглядов (Фарфан, 70), Мурило (Жемалетдинов, 46), Крыховяк, Жоау Мариу, Ал.Миранчук, Ант.Миранчук (Рыбчинский, 46), Магкеев, Эдер (Сулейманов, 70)«Уфа»: Беленов, Аликин, Сухов, Терентьев, Круговой, Фомин, Безденежных, Голубев, Урунов (Тилль, 90+2), Козлов (Вомбергар, 90+2), Бизяк (Емельянов, 73)Предупреждения: Мурило, 38. Урунов, 42. Крыховяк, 49. Сухов, 52. Бизяк, 72. Фарфан, 74
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