«Локомотив» — «Уфа»: счет матча 1:1, обзор голов

Московскийна своем поле сыграл вничью с(1:1) в матче 28-го тура чемпионата России.

На 38-й минуте в ворота «Локо» был назначен пенальти — Голубев справа вошёл в штрафную, и Мурило его сбил, попав по ногам.

Даниил Фомин разбежался и спокойно пробил низом немного правее центра ворот, а Коченков уже прыгнул в другую сторону.

А на 81-й минуте хозяева отыгрались. Подача Мариу справа нашла голову Фарфана, который слегка подпрыгнул и по неожиданной для Беленова траектории послал мяч в сетку.

«Локомотив» набрал 51 очко и занимает второе место в турнирной таблице РПЛ, «Уфа» с 37 очками расположилась на шестой строчке.

В следующем туре «Локомотив» на своем поле сыграет против ЦСКА, а «Уфа» дома встретится с «Динамо».