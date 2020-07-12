Гвардиола надеется выступить в Лиге чемпионов

Главный тренер «Манчестер Сити»подвел итоги матча 35-го тура АПЛ с «Брайтоном» (5:0).

«Сегодня я был доволен всем: и результатом, и уровнем нашей игры. Сейчас мы играем на хорошем уровне и готовы провести заключительные матчи в АПЛ и Лиге чемпионов.

Мы забыли поражение от "Саутгемптона" и сыграли очень хорошо. Иногда футбол — странная штука. Тогда мы просто не забили. Мы создаем множество возможностей для гола, и сегодня мы реализовали моменты.

Стерлинг на протяжении длительного времени становится все лучше и лучше. Его реализация, удары становятся лучше, потому что он усердно тренируется. Нам только на пользу то, что он играет за нас в конце сезона.

Мы завоевали путевку в Лигу чемпионов и выполнили задачу-минимум для нашего клуба. Эти игроки добиваются такого результата уже 6-7 лет подряд.

Мы добились этого на поле, и, надеюсь, в понедельник УЕФА позволит нам играть в следующем розыгрыше ЛЧ. Парни это заслужили», — приводит слова Гвардиолы BBC. 0