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    • Газизов хочет забрать в «Спартак» двух защитников «Уфы»
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    Газизов хочет забрать в «Спартак» двух защитников «Уфы»

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    Генеральный директор «Спартака» Шамиль Газизов хочет усилить команду двумя игроками из своей бывшей команды — «Уфы», сообщает «Спорт-Экспресс».

    Шамиль Газизов
    Шамиль Газизов

    В Москву могут перебраться защитники Ионуц Неделчару и Джемал Табидзе. Кандидатуры обоих футболистов рассматриваются вне зависимости от ситуации с главным тренером «Спартака».

    24-летний Табидзе также может сыграть на левом фланге. Его контракт рассчитан до лета 2022 года. В текущем сезоне на его счету 1 гол и 1 результативная передача в 24 матчах.

    В 11 матчах за сборную Грузии он забил 1 гол. Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 2 миллиона евро.

    Контракт 24-летнего Неделчару рассчитан до лета следующего года. В текущем сезоне он провел 21 матч. На его счету 9 встреч за сборную Румынии. Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 3,2 миллиона.

    Также «Спартак» может расстаться с защитником Самюэлем Жиго, на которого есть спрос в Европе.

    Ранее сообщалось, что красно-белые могут купить хавбека «Уфы» Даниила Фомина. 0

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