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    Смолов может пропустить остаток сезона из-за травмы

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    Нападающий «Сельты» Федор Смолов пропустит матч 36-го тура Ла Лиги против «Осасуны» из-за травмы.

    Федор Смолов
    Федор Смолов

    30-летний россиянин был в заявке команды на игру, но остался в запасе. Пресс-служба клуба сообщила, что Смолов пропустит матч из-за некоторого дискомфорта, а его место на скамейке запасных займет Пионе Систо.

    По информации журналиста «Спорт-Экспресса» Вячеслава Короткина, Смолов повредил заднюю поверхность бедра во время тренировки и рискует пропустить остаток сезона.

    Нападающий провел за «Сельту» 14 матчей в Ла Лиге и забил два мяча — «Реалу» и «Барселоне».

    Смолов принадлежит «Локомотиву». Он арендован «Сельтой» до конца сезона с правом выкупа. 0

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