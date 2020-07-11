Смолов может пропустить остаток сезона из-за травмы

Нападающий «Сельты»пропустит матч 36-го тура Ла Лиги противиз-за травмы.

30-летний россиянин был в заявке команды на игру, но остался в запасе. Пресс-служба клуба сообщила, что Смолов пропустит матч из-за некоторого дискомфорта, а его место на скамейке запасных займет Пионе Систо.

По информации журналиста «Спорт-Экспресса» Вячеслава Короткина, Смолов повредил заднюю поверхность бедра во время тренировки и рискует пропустить остаток сезона.

Нападающий провел за «Сельту» 14 матчей в Ла Лиге и забил два мяча — «Реалу» и «Барселоне».

Смолов принадлежит «Локомотиву». Он арендован «Сельтой» до конца сезона с правом выкупа. 0