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    Первушин: Пропускаем обидные голы, которые совершенно не вытекают из логики игры

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    Главный тренер «Тамбова» Сергей Первушин подвел итоги матча против тульского «Арсенала» (1:2).

    Сергей Первушин
    Сергей Первушин

    «Команда сегодня играла, владела инициативой. К победе, наверное, мы были ближе. Опять пропускаем гол с пенальти.

    Был или не был, не знаю, не смотрел, но тем не менее, последние матчи начинаем с пенальти в наши ворота.

    Ребята не опускают рук, продолжают бороться, но, к сожалению, пропускаем обидные голы, которые совершенно не вытекают из логики игры.

    Считаю, что сегодня мы переиграли команду соперника и должны были одержать победу», — рассказал Первушин «Советскому спорту».

    Добавим, что после 28 туров чемпионата России «Тамбов» набрал 28 очков и занимает 14-е место в турнирной таблице РПЛ. В следующем туре тамбовский клуб на своем поле встретится с «Сочи». 0

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