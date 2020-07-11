Первушин: Пропускаем обидные голы, которые совершенно не вытекают из логики игры

Главный тренер «Тамбова»подвел итоги матча против тульского(1:2).

«Команда сегодня играла, владела инициативой. К победе, наверное, мы были ближе. Опять пропускаем гол с пенальти.

Был или не был, не знаю, не смотрел, но тем не менее, последние матчи начинаем с пенальти в наши ворота.

Ребята не опускают рук, продолжают бороться, но, к сожалению, пропускаем обидные голы, которые совершенно не вытекают из логики игры.

Считаю, что сегодня мы переиграли команду соперника и должны были одержать победу», — рассказал Первушин «Советскому спорту».

Добавим, что после 28 туров чемпионата России «Тамбов» набрал 28 очков и занимает 14-е место в турнирной таблице РПЛ. В следующем туре тамбовский клуб на своем поле встретится с «Сочи». 0