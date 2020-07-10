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    Состоялась жеребьевка плей-офф Лиги чемпионов: результаты

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    10 июля в швейцарском Ньоне состоялась жеребьевка 1/4 и 1/2 финала Лиги чемпионов.

    Жеребьевка ЛЧ
    Жеребьевка ЛЧ

    По итогам жеребьевки была сформирована сетка плей-офф.

    Жеребьевка 1/4 финала

    Пара 1. «Реал» (Испания) / «Манчестер Сити» (Англия) — «Лион» (Франция) / «Ювентус» (Италия)

    Пара 2. «РБ Лейпциг» (Германия) — «Атлетико» (Испания)

    Пара 3. «Наполи» (Италия) / «Барселона» (Испания) — «Челси» (Англия) / «Бавария» (Германия)

    Пара 4. «Аталанта» (Италия) — «Пари Сен-Жермен» (Франция)

    Жеребьевка 1/2 финала

    Пара 1 — Пара 3

    Пара 2 — Пара 4

    Кроме того, был определен номинальный хозяин финала. Им станет победитель второго полуфинала (Пара 2 — Пара 4).

    Напомним, все матчи Лиги чемпионов, начиная со стадии 1/4 финала, пройдут в формате «Финала восьми» в Лиссабоне в августе.

    Четвертьфиналы пройдут 12-15 августа, полуфиналы — 18-19 августа, а финал — 23 августа. 0

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