Состоялась жеребьевка плей-офф Лиги чемпионов: результаты

По итогам жеребьевки была сформирована сетка плей-офф.
Жеребьевка 1/4 финала
Пара 1. «Реал» (Испания) / «Манчестер Сити» (Англия) — «Лион» (Франция) / «Ювентус» (Италия)
Пара 2. «РБ Лейпциг» (Германия) — «Атлетико» (Испания)
Пара 3. «Наполи» (Италия) / «Барселона» (Испания) — «Челси» (Англия) / «Бавария» (Германия)
Пара 4. «Аталанта» (Италия) — «Пари Сен-Жермен» (Франция)
Жеребьевка 1/2 финала
Пара 1 — Пара 3
Пара 2 — Пара 4
Кроме того, был определен номинальный хозяин финала. Им станет победитель второго полуфинала (Пара 2 — Пара 4).
Напомним, все матчи Лиги чемпионов, начиная со стадии 1/4 финала, пройдут в формате «Финала восьми» в Лиссабоне в августе.
Четвертьфиналы пройдут 12-15 августа, полуфиналы — 18-19 августа, а финал — 23 августа. 0