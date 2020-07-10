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    Слуцкий: Таких экстремальных ситуаций, как в «Халле», у меня никогда не было

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    Главный тренер «Рубина» Леонид Слуцкий сравнил свою нынешнюю команду с предыдущими клубами, в которых он работал.

    Леонид Слуцкий
    Леонид Слуцкий

    «Чего не хватало в Европе? Языка прежде всего. Несмотря на то, что я свободно говорю на английском, уровень шуток и теории всегда качественнее на русском. И в плане коммуникации тоже.

    Учебно-тренировочные базы в Англии и Нидерландах тоже отличаются, там нет комнат и невозможно остаться ночевать. Не могу сказать, что скучал по тому, что можно жить на базе, но все-таки этого не хватало.

    В "Халл Сити" команды не было вообще, она не могла быть сыгранной. Команду покинули 25 человек в межсезонье. Мы формировали три состава: первый — в межсезонье, второй — в начале чемпионата и третий — к концу трансферного окна.

    За месяц поменялись три команды. Таких экстремальных ситуаций у меня не было никогда в карьере и надеюсь, больше не будет.

    "Витесс" — это, можно сказать, мост: много арендованных игроков и тех, кто уходит на повышение. От 10 до 15 человек меняется в межсезонье.

    Ситуация с "Рубином" в этом плане легче. Есть много новичков, но при этом есть и долгий подготовительный период.

    Сейчас главная задача — сохранить прописку в премьер-лиге. Если не решишь текущую задачу, то дальше будет не о чем говорить. Работаем, чтобы решить эту задачу, она сложная, но выполнимая.

    Я посмотрел все матчи "Рубина" и имел представление о команде. Есть позиции, которые мы планировали укрепить, и нам это удалось, и есть позиции, которые не удалось укрепить и, думаю, что уже не удастся.

    В любом случае есть костяк команды, обойма, которая будет играть. Тренер никогда наверное не может быть полностью удовлетворен.

    Но относительно наших возможностей мы сделали максимум в плане селекции», — сказал Слуцкий в эфире «Матч Премьер».

    Напомним, Слуцкий возглавил «Рубин» в декабре 2019 года. Сейчас казанская команда занимает девятое место в турнирной таблице РПЛ. 0

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