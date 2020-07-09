Сетьен прокомментировал игру с «Эспаньолом»

Главный тренерпроанализировал исход матча 35-го тура Ла Лиги с(1:0).

«Мы не провели сегодня отличный матч. Защита "Эспаньола" действовала очень интенсивно, команда была закрытой, играть было трудно. У нас не было свободного пространства, или нам не хватало точности, чтобы прорваться к воротам.

Было очень сложно. Соперник прекрасно работал в обороне, собирая у штрафной много игроков. Не так просто играть, когда там столько народу. Они долго не играли с тремя футболистами в центре обороны. Соперник всегда может что-то придумать. Я не прорицатель. Я стараюсь предвидеть ход игры, но я не могу знать, что собирается делать соперник.

Что касается удалений, то в нашем случае я видел, что Фати дотянулся до мяча. Он сыграл, а потом там был спорный мяч. Удаление у "Эспаньола" — очень серьезный момент. Если в первом случае было удаление, то и во втором — тоже. Когда два игрока покинули поле, появилось больше свободных зон», — цитирует Сетьена Marca.

«Барселона» после этой победы набрала 76 очков и теперь отстает от лидера чемпионата «Реал» на одно очко, однако у мадридцев есть игра в запасе. «Эспаньол» следующий сезон начнет в Сегунде. 0