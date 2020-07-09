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    Все новости спорта

    «Орландо» обыграл «Майами Интер» в первом матче возобновленного сезона МЛС

    Футбол Коронавирус в спорте MLS
    В Орландо стартовал турнир MLS is back. В первом матче «Орландо Сити» переиграл «Интер Майами» со счетом 2:1.

    Счет в матче был открыт в начале второго тайма, отличился нападающий «Интера» Хуан Агудело. «Орландо» сравнял счет на 70-й минуте благодаря точному удару Криса Мюллера. Автором победного гола на 97-й минуте стал экс-полузащитник «Манчестер Юнайтед» Нани.

    Напомним, все матчи турнира MLS is back состоятся в спортивном комплексе ESPN Wide World в Орландо. 26 клубов лиги разделены на шесть групп, каждая команда проведет по три матча. После завершения турнира 11 августа возобновится регулярный чемпионат, который был прерван из-за пандемии коронавируса.

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