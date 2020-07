«Орландо» обыграл «Майами Интер» в первом матче возобновленного сезона МЛС

В Орландо стартовал турнир MLS is back. В первом матчепереигралсо счетом 2:1.

Счет в матче был открыт в начале второго тайма, отличился нападающий «Интера» Хуан Агудело. «Орландо» сравнял счет на 70-й минуте благодаря точному удару Криса Мюллера. Автором победного гола на 97-й минуте стал экс-полузащитник «Манчестер Юнайтед» Нани.

