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    • Гол Суареса принес «Барселоне» победу в каталонском дерби
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    Гол Суареса принес «Барселоне» победу в каталонском дерби

    «Барселона» — «Эспаньол»: счет матча 1:0, обзор гола

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    В матче 35-го тура испанской Примеры «Барселона» одержала домашнюю победу над «Эспаньолом» со счетом 1:0.

    Фрагмент матча
    Фрагмент матча

    На 50-й минуте «Барса» осталась в меньшинстве — Фати получил красную карточку за грубую игру против Калеро. Спустя 4 минуты составы уравнялись — Лосано получил красную карточку за грубую игру в ногу Пике.

    А на 56-й минуте был открыт счет. Удар Месси из пределов штрафной принял на себя защитник, после чего Луис Суарес оказался первым на подборе на линии вратарской «Эспаньола» и ударом с близкой дистанции отправил мяч в цель.

    «Барселона» после этой победы набрала 76 очков и теперь отстает от лидера чемпионата «Реал» на одно очко, однако у мадридцев есть игра в запасе.

    «Эспаньол» потерпел шестое поражение и продолжает находиться на 20-й строчке таблицы Примеры.

    Примера. 35-й тур
    «Барселона» — «Эспаньол» — 1:0 (0:0)
    Гол: Суарес, 56«Барселона»: тер Штеген, Пике, Жорди Альба, Семеду (Фати, 46), Лангле, Ракитич (Араухо, 90+2), Бускетс, Сержи Роберто, Месси, Суарес (Брэйтуэйт, 82), Гризманн (Видаль, 71)«Эспаньол»: Диего Лопес, Кабрера, Вила, Эспиноса, Давид Лопес, Калеро (Дардер, 66), Гомес, Рока (У Лэй, 86), Поль Лосано, Эмбарба (Кампусано, 74), Рауль де ТомасПредупреждения: Рауль де Томас, 45. Давид Лопес, 90+4Удаления: Фати, 50. Поль Лосано, 53
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