«Барселона» — «Эспаньол»: счет матча 1:0, обзор гола

В матче 35-го тура испанской Примерыодержала домашнюю победу надсо счетом 1:0.

На 50-й минуте «Барса» осталась в меньшинстве — Фати получил красную карточку за грубую игру против Калеро. Спустя 4 минуты составы уравнялись — Лосано получил красную карточку за грубую игру в ногу Пике.

А на 56-й минуте был открыт счет. Удар Месси из пределов штрафной принял на себя защитник, после чего Луис Суарес оказался первым на подборе на линии вратарской «Эспаньола» и ударом с близкой дистанции отправил мяч в цель.

«Барселона» после этой победы набрала 76 очков и теперь отстает от лидера чемпионата «Реал» на одно очко, однако у мадридцев есть игра в запасе.

«Эспаньол» потерпел шестое поражение и продолжает находиться на 20-й строчке таблицы Примеры.