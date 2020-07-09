«Барселона» — «Эспаньол»: счет матча 1:0, обзор гола

Фрагмент матча
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На 50-й минуте «Барса» осталась в меньшинстве — Фати получил красную карточку за грубую игру против Калеро. Спустя 4 минуты составы уравнялись — Лосано получил красную карточку за грубую игру в ногу Пике.
А на 56-й минуте был открыт счет. Удар Месси из пределов штрафной принял на себя защитник, после чего Луис Суарес оказался первым на подборе на линии вратарской «Эспаньола» и ударом с близкой дистанции отправил мяч в цель.
«Барселона» после этой победы набрала 76 очков и теперь отстает от лидера чемпионата «Реал» на одно очко, однако у мадридцев есть игра в запасе.
«Эспаньол» потерпел шестое поражение и продолжает находиться на 20-й строчке таблицы Примеры.
Примера. 35-й тур
«Барселона» — «Эспаньол» — 1:0 (0:0)
Гол: Суарес, 56«Барселона»: тер Штеген, Пике, Жорди Альба, Семеду (Фати, 46), Лангле, Ракитич (Араухо, 90+2), Бускетс, Сержи Роберто, Месси, Суарес (Брэйтуэйт, 82), Гризманн (Видаль, 71)«Эспаньол»: Диего Лопес, Кабрера, Вила, Эспиноса, Давид Лопес, Калеро (Дардер, 66), Гомес, Рока (У Лэй, 86), Поль Лосано, Эмбарба (Кампусано, 74), Рауль де ТомасПредупреждения: Рауль де Томас, 45. Давид Лопес, 90+4Удаления: Фати, 50. Поль Лосано, 53