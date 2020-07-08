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    Левандовский — лучший игрок после возобновления сезона

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    портал Bleacher Report составил рейтинг из 15 лучших футболистов после возобновления сезона в европейском футболе, ранее прерванного из-за пандемии коронавируса.

    Роберт Левандовский
    Роберт Левандовский

    Лучшим игроком стал нападающий «Баварии» Роберт Левандовский, который в 10 играх отличился 12 раз. Следом за ним в рейтинге идет аргентинец Лионель Месси с тремя голами и семью голевыми передачами в семи встречах. Замкнул первую тройку полузащитник «Манчестер Сити» Кевин Де Брейне, забивший четыре гола при одной результативной передачи в шести играх.

    Полностью рейтинг выглядит следующим образом:

    1. Роберт Левандовски («Бавария») — 12 забитых мячей в 10 встречах.

    2. Лионель Месси («Барселона») — 3 гола и 7 голевых передач в 7 играх.

    3. Кевин Де Брёйне («Манчестер Сити») — 4 гола и 1 передача в 6 играх.

    4. Карим Бензема («Реал») — 3 гола и 1 передача в 7 играх.

    5. Серхио Рамос («Реал») — 5 голов в 7 играх.

    6. Давид Алаба, («Бавария») — 5 матчей на ноль из 10 проведённых.

    7. Бруну Фернандеш («Манчестер Юнайтед») — 4 гола и 2 голевые передачи в 5 играх.

    8. Кай Хаверц («Байер») — 7 голов в 9 играх.

    9. Томас Мюллер («Бавария») — 5 результативных передач в 10 играх.

    10. Криштиану Роналду («Ювентус») — 4 гола в 6 играх. 0

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