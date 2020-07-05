«Уфа» — «Урал»: счет матча 1:1, обзор голова

Екатеринбургскийна выезде сыграл вничью с(1:1) в матче 26-го тура чемпионата России.

Счет в матче был открыт на 66-й минуте, когда «Уфа» осталась в меньшинстве. Неделчяру слишком активно махал руками в верховой борьбе и получил за это вторую жёлтую карточку.

Отман Эль-Кабир отличным ударом со штрафного, назначенного за это нарушение, поразил ворота, закрутив мяч через «стенку» в ближнюю девятку.

Счет на третьей компенсированной минуте сравнял Денис Терентьев, замкнув в штрафной прострел Данила Кругового.

После этого матча «Уфа» с 33 очками поднялась на 6-е место в таблице РПЛ, а «Урал» набрал 32 очка и идет 9-м. 0