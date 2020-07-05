Семин: Хочу персонально отметить Семака, он сумел сплотить такой сложный коллектив

Бывший главный тренер «Локомотива»поздравилс победой в текущем сезоне чемпионата России.

«Поздравляю "Зенит" с закономерной победой, у них отличная команда, с ними было интересно соперничать.

Персонально отмечу Семака — он такой сложный состав сумел объединить. "Зенит" — силен не только как команда, но и как клуб. Своей организацией. Вот они и победили.

Дзюба лучший игрок чемпионата? Во-первых, он чемпион. Во-вторых, посмотрите его статистику, КПД. Он умеет достигать результата, думаю, он заслуживает этого звания», — сказал Семин «Матч ТВ».

Для сине-бело-голубых эта победа стала шестой в истории РПЛ, по этому показателю они догнали ЦСКА. 0