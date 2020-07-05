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    Семин: Хочу персонально отметить Семака, он сумел сплотить такой сложный коллектив

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    Бывший главный тренер «Локомотива» Юрий Семин поздравил «Зенит» с победой в текущем сезоне чемпионата России.

    Юрий Семин
    Юрий Семин

    «Поздравляю "Зенит" с закономерной победой, у них отличная команда, с ними было интересно соперничать.

    Персонально отмечу Семака — он такой сложный состав сумел объединить. "Зенит" — силен не только как команда, но и как клуб. Своей организацией. Вот они и победили.

    Дзюба лучший игрок чемпионата? Во-первых, он чемпион. Во-вторых, посмотрите его статистику, КПД. Он умеет достигать результата, думаю, он заслуживает этого звания», — сказал Семин «Матч ТВ».

    Для сине-бело-голубых эта победа стала шестой в истории РПЛ, по этому показателю они догнали ЦСКА. 0

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