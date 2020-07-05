«Ньюкасл» — «Вест Хэм»: счет матча 2:2, обзор голов

в домашнем матче 33-го тура английской Премьер-лиги сыграл вничью с— 2:2.

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«Молотобойцы» открыли счет уже на 4-й минуте, когда Майкл Антонио замкнул прострел от Джаррода Боуэна.

«Сороки» отыгрались на 17-й минуте. Эмиль Крафт прострелил с правого фланга, а Мигель Альмирон в падении нанес результативный удар.

На 65-й минуте лондонцы вернули минимальный перевес. Томаш Соучек расстрелял чужие ворота с линии вратарской.

Хозяевам понадобилась всего пара минут, чтобы восстановить паритет. Джонджо Шелви и Дуайт Гейл разыграли красивую комбинацию, которую точным ударом завершил полузащитник.

АПЛ. 33-й тур «Ньюкасл» — «Вест Хэм» — 2:2 (1:1) Голы: 0:1 — 4 Антонио, 1:1 — 17 Альмирон, 1:2 — 65 Соучек, 2:2 — 67 Шелви«Ньюкасл»: Дубравка, Манкильо, Крафт, Ласселс, Фернандес, Альмирон, Сен-Максимен (Лазаро, 69), Шелви, Хэйден (Бенталеб, 43), Гэйл (Ритчи, 70), Жоэлинтон (Кэрролл, 81)«Вест Хэм»: Фабианьски, Диоп, Огбонна, Фредерикс, Крессуэлл, Форнальс (Ярмоленко, 75), Райс, Антонио, Соучек, Боуэн, Лансини (Нобл, 57)Предупреждение: Гэйл (37)

В турнирной таблице АПЛ «Ньюкасл» занимает 12-е место (43 очка), а «Вест Хэм» — 16-е (31 очко). 0