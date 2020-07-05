ФутболХоккейТеннисБоксПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыФото
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Роналду и Дибала снова принесли победу «Юве»Роналду и Дибала наладили голливудскую химию
  • 17:19
    • Хави продлил контракт с «Аль-Саддом»
  • 17:07
    • Гол Рамоса принес «Реалу» победу над «Атлетиком»
  • 16:04
    • «Шеффилд» вырвал ничью в матче с «Бернли»
  • 13:22
    • Спортдиректор «Оренбурга»: Вылетаем на игру с «Рубином», все хорошо
  • 07:00
    • «Краснодар» нацелился на форварда олимпийской сборной Аргентины
    Все новости спорта

    «Ньюкасл» и «Вест Хэм» победителя не определили

    «Ньюкасл» — «Вест Хэм»: счет матча 2:2, обзор голов

    Футбол АПЛ Футбол Англии Ньюкасл Вест Хэм Календарь АПЛ Прогнозы на АПЛ
    «Ньюкасл» в домашнем матче 33-го тура английской Премьер-лиги сыграл вничью с «Вест Хэмом» — 2:2.

    Фрагмент матча
    Фрагмент матча

    «Молотобойцы» открыли счет уже на 4-й минуте, когда Майкл Антонио замкнул прострел от Джаррода Боуэна.

    «Сороки» отыгрались на 17-й минуте. Эмиль Крафт прострелил с правого фланга, а Мигель Альмирон в падении нанес результативный удар.

    На 65-й минуте лондонцы вернули минимальный перевес. Томаш Соучек расстрелял чужие ворота с линии вратарской.

    Хозяевам понадобилась всего пара минут, чтобы восстановить паритет. Джонджо Шелви и Дуайт Гейл разыграли красивую комбинацию, которую точным ударом завершил полузащитник.

    АПЛ. 33-й тур
    «Ньюкасл» — «Вест Хэм» — 2:2 (1:1)
    Голы: 0:1 — 4 Антонио, 1:1 — 17 Альмирон, 1:2 — 65 Соучек, 2:2 — 67 Шелви«Ньюкасл»: Дубравка, Манкильо, Крафт, Ласселс, Фернандес, Альмирон, Сен-Максимен (Лазаро, 69), Шелви, Хэйден (Бенталеб, 43), Гэйл (Ритчи, 70), Жоэлинтон (Кэрролл, 81)«Вест Хэм»: Фабианьски, Диоп, Огбонна, Фредерикс, Крессуэлл, Форнальс (Ярмоленко, 75), Райс, Антонио, Соучек, Боуэн, Лансини (Нобл, 57)Предупреждение: Гэйл (37)

    В турнирной таблице АПЛ «Ньюкасл» занимает 12-е место (43 очка), а «Вест Хэм» — 16-е (31 очко). 0

  • Доставка в:
  • По теме
  • «Ман Сити» уничтожил чемпиона. Команда Гвардиолы готова к Лиге чемпионов
  • 03/07/2020 в 14:58
    •
  • Прогноз
  • «Ливерпуль» — «Астон Вилла»
  • 1.62
  • Сегодня в 18:30
    •
    В центре внимания
    ...
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • Отсрочит ли «Краснодар» чемпионство «Зенита»?
  • «Краснодар» — «Зенит». Прогноз и ставки
  • 1.70
    •
  • Дома «Вильярреал» постарается сыграть с «Барсой» на равных
  • «Вильярреал» — «Барселона». Прогноз и ставки
  • 1.81
    •
  • Приблизится ли «Интер» к «Лацио»?
  • «Интер» — «Болонья». Прогноз и ставки
  • 2.90
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьБонус до 20 000 рублей ИгратьФрибет 1000 рублей без условий ИгратьФрибет 10 000 рублей Играть15 000 рублей новичкам ИгратьБонус 5000 рублей на первый депозит Играть10 000 рублей новым игрокам ИгратьСтраховка ставок до 10 000 рублей
    Комментарии
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    3.28
  • Экспресс дня 5 июля
  • Сегодня в 23:00
    •  1.70
  • Прогноз на матч Краснодар — Зенит
  • Футбол
  • Сегодня в 20:30
    •  1.81
  • Прогноз на матч Вильярреал — Барселона
  • Футбол
  • Сегодня в 23:00
    •  2.90
  • Прогноз на матч Интер — Болонья
  • Футбол
  • Сегодня в 18:15
    •  1.58
  • Прогноз на матч Наполи — Рома
  • Футбол
  • Сегодня в 22:45
    •  1.97
  • Прогноз на матч Тоттенхэм — Эвертон
  • Футбол
  • Завтра в 22:00
    •  2.85
  • Прогноз на матч Кальяри — Аталанта
  • Футбол
  • Сегодня в 20:30
    •  1.85
  • Прогноз на матч Сарагоса — Райо Вальекано
  • Футбол
  • Завтра в 22:45
    •  3.20
  • Прогноз на матч Севилья — Эйбар
  • Футбол
  • Завтра в 23:00
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РПЛЛига чемпионовЛига ЕвропыЕвро-2020АПЛЛа ЛигаСерия А
    Прогнозы на спорт Хоккей Теннис Бокс Баскетбол Прочие Игры