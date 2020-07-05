«Ливерпуль» — «Астон Вилла»: счет матча 2:0, обзор голов

Фрагмент матча
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Счет в матче был открыт на 71-й минуте. Кейта получил мяч в левой части штрафной после передачи от дуги, обработал его и прострелил к воротам, где Садио Мане в касание вколотил мяч под перекладину.
А на 89-й минуте только вышедший на поле Кертис Джонс закрепил преимущество «Ливерпуля» в этом матче. Робертсон слева навесил в штрафную, Салах головой сделал скидку в центр, и Джонс отличным ударом послал мяч в угол ворот.
После этого матча «Ливерпуль» с 89 очками занимает первое место в таблице АПЛ, «Астон Вилла» с 27 очками — в зоне вылета на 18-й строчке.
АПЛ. 33-й тур
«Ливерпуль» — «Астон Вилла» — 2:0 (0:0)
Голы: Мане, 71 (1:0). Джонс, 89 (2:0)«Ливерпуль»: Алиссон, ван Дейк, Робертсон (Уильямс, 90+4), Гомес, Александр-Арнолд, Окслейд-Чемберлен (Вайналдум, 61), Фабинью (Хендерсон, 61), Кейта (Джонс, 85), Салах, Мане, Ориги (Роберту Фирмину, 60)«Астон Вилла»: Рейна, Тэйлор, Мингс, Хос, Конса, Грилиш, Макгинн, Дуглас Луис, Эль-Гази (Хота, 74), Трезеге (Вассилев, 85), Дэвис (Саматта, 74)Предупреждения: Робертсон, 21. Макгинн, 36