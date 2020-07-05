«Ливерпуль» — «Астон Вилла»: счет матча 2:0, обзор голов

В матче 33-го тура чемпионата Англиина своем полесо счетом 2:0.

Счет в матче был открыт на 71-й минуте. Кейта получил мяч в левой части штрафной после передачи от дуги, обработал его и прострелил к воротам, где Садио Мане в касание вколотил мяч под перекладину.

А на 89-й минуте только вышедший на поле Кертис Джонс закрепил преимущество «Ливерпуля» в этом матче. Робертсон слева навесил в штрафную, Салах головой сделал скидку в центр, и Джонс отличным ударом послал мяч в угол ворот.

После этого матча «Ливерпуль» с 89 очками занимает первое место в таблице АПЛ, «Астон Вилла» с 27 очками — в зоне вылета на 18-й строчке.