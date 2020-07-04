Новиков: Шансы пробиться в еврокубки остаются такими же

Главный тренер московского «Динамо» Кирилл Новиков прокомментировал поражение от тульского «Арсенала» (0:1) в матче 26-го тура РПЛ.

«Весь матч провели в атаке. Соперник оборонялся большими силами, использовал свой момент и победил.

Я не считаю, что мы физически уступаем другим командам. Возможно, нам не хватает скоростных футболистов. Отсюда такое впечатление возникает со стороны.

На самом деле команда готова неплохо. И все игры, что мы провели после вынужденной паузы, физически выглядели хорошо.

Единственная игра в Сочи стояла особняком, когда мы остались в меньшинстве, и в концовке пришлось много обороняться.

Шансы пробиться в еврокубки остаются такими же, что были и до сегодняшнего матча. Все команды находятся в одинаковом состоянии, и каждый может обыграть каждого.

Вся борьба впереди, несмотря на потерянные три очка. У кого-то останется после этого тура четыре игры, а у нас — пять.

Повторюсь, у нас не так много быстрых игроков. Действующие исполнители сильны при контроле мяча, могут вести комбинационный футбол с небольшим количеством предложений за спину. Здесь есть возможности для резерва. Стараемся над этим работать.

Тула большими силами оборонялась. Нам не хватило физических кондиций. Все возможности для усиления игры мы использовали.

Ситуация с Н’Жи, Каборе и Шиманьски? Ничего в их отношении кардинально не изменилось. Себа уже выписался из больницы, Каборе вернётся на днях. Так же и Клинтон.

Ребята пропустили больше двух недель и будут заниматься индивидуально. Не уверен, что они нам помогут в этом сезоне», — приводит слова тренера пресс-служба «Динамо». 0